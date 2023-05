Álvaro Bautista (Ducati) erklärt seine Dominanz

Die Befürchtungen von Jonathan Rea und Toprak Razgatlioglu haben sich für das vierte Meeting der Superbike-WM 2023 bewahrheitet. Weltmeister Álvaro Bautista (Ducati) dominierte sein Heimrennen in Barcelona nach Belieben.

Álvaro Bautistas Gegner hofften, auf den europäischen Rennstrecken konkurrenzfähiger zu sein, tatsächlich dominierte der Ducati-Pilot in Assen und Barcelona aber mit der Pole-Position und Siegen in allen drei Rennen – besser geht es nicht. «Barcelona war für mich noch etwas schöner, weil ich es hier mit meiner Familie und den spanischen Fans feiern konnte», grinste der 38-Jährige im Gespräch mit SPEEDWEEK.com

Angesichts über zehn Sekunden Vorsprung in den Hauptrennen konnte es sich der 43-fache Laufsieger leisten, seinen Fans schon eine Runde vor dem Ende zuzuwinken – am Ende hatte er dennoch noch ein Polster von über 8 sec.

Knapper war es im Superpole-Race mit 2,1 sec. Es hatte zeitweise leicht geregnet, die Bedingungen waren schwierig. «Oh ja, das Superpole-Race war knifflig», bestätigte Bautista. «Es fing an zu regnen und wenn man in Führung liegt, muss man umso mehr aufpassen. Die Fahrer im Pulk sehen andere Piloten und haben eine Referenz. Die Strecke war auch nicht wirklich nass, sondern nur feucht – sehr tückisch. Ich entschied, das Rennen einfach nur ins Ziel zu fahren, egal auf welcher Position. Dass ich trotzdem ein solch gutes Ergebnis holte, hatte ich nicht erwartet.»

Der 38-Jährige hat eine einfache Erklärung für seine derzeitige Überlegenheit. «Es ist mein zweites Jahr mit dem Bike und dem Team. 2022 kamen wir an die Rennstrecke und mussten und mit dem Set-up beschäftigen, in diesem Jahr haben wir schon Daten und sind besser vorbereitet. Viel besser. Im Grunde fassen wir das Bike ab dem ersten Training nicht mehr an. Das ist der größte Unterschied zum vergangenen Jahr.»