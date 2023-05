Barcelona, Superpole-Race: Bautista siegt, Rea stürzt

Leichter Regen in der Schlussphase machte das Superpole-Race in Barcelona spannend. Sieger Álvaro Bautista (Ducati) störte sich bei seinem Heimrennen nicht daran, aber Jonathan Rea (Kawasaki) stürzte.

Das Superpole-Race über nur 10 Runden wurde 2019 eingeführt. Der Name kommt daher, weil das Ergebnis in die Startaufstellung für den zweiten Superbike-Lauf einfließt. Die Top-9 erhalten bis zu 12 WM-Punkte und nehmen die ersten neun Startplätze ein, die weiteren Positionen entsprechen der Reihenfolge der Superpole. Zum Einsatz kommt in der Regel der 2022 eingeführte SCQ-Reifen oder der weiche Rennreifen SCX.

Das Wetter hatte sich geändert. Dunkle Wolken zogen über den Circuit de Catalunya-Barcelona, vereinzelt tröpfelte es. Mit 19 Grad Celsius war es dennoch angenehm warm.

Der Rennsonntag der Superbike-WM 2023 in Barcelona findet ohne Eric Granado statt. Der Honda-Pilot war im ersten Lauf gestürzt und zog sich dabei eine Gehirnerschütterung zu. Auch Oliver König (Kawasaki) wurde wegen eines lädierten Knöchels für rennuntauglich erklärt. In der Startaufstellung kühlte Michael Rinaldi demonstrativ seine linke Hand, die er sich beim Sturz im ersten Lauf nach einem Kontakt mit Markenkollegen Axel Bassani angeschlagen hatte. Im Rennen merkte man dem Italiener nicht an, dass ihn das behindert.

Vom Start weg führte Álvaro Bautista das Feld an, setzte sich erwartungsgemäß von seinen Verfolgern ab und gewann souverän. Es ist der zehnte Sieg des Weltmeisters im elften Rennen!

Um Platz 2 entbrannte ein spannender Kampf zwischen Rinaldi, Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Jonathan Rea (Kawasaki), in den in der Schlussphase, als es leicht regnete, auch die Piloten Verfolgergruppe mitmischten.

Rea kam zu Beginn der letzten Runde zu Sturz, als er beim Anbremsen von Kurve 1 die weiße Linie berührte. Zweiter wurde Razgatlioglu, als Dritter stieg sein Yamaha-Teamkollege Andrea Locatelli aufs Podium. Rinaldi fiel in der turbulenten Schlussrunde auf Platz 8 zurück.

Von den Bedingungen profitierte Iker Lecuona, der die beste Honda auf Platz 4 ins Ziel brachte, auch BMW-Pilot Garrett Gerloff ergriff die sich bietende Gelegenheit und wurde Siebter.

Dominique Aegerter fuhr ein fehlerfreies Rennen und kreuzte mit nur 3,2 sec Rückstand auf den Sieger und nur 0,9 sec hinter dem Dritten als Sechster die Ziellinie. Philipp Öttl (Ducati) brachte Platz 13 nach Hause.

So lief das Rennen:

Start: Bautista vor Rinaldi, Rea, Lowes, Razgatlioglu und Aegerter in die erste Kurve. Öttl auf Platz 15. Loris Baz gestürzt, aber der Franzose fährt weiter.



Runde 1: Bautista distanziert seinen Teamkollegen Rinaldi (2.) um 0,7 sec! Dann Rea, Razgatlioglu, Lowes und Aegerter. Lecuona auf Platz 8, Gerloff auf 11.



Runde 2: Bautista schnellste Rennrunde in 1:41,386 min. Aegerter vorbei an Lowes auf Platz 5. Bassani Zwölfter.



Runde 3: Razgatlioglu überholt Rea und ist Dritter. Öttl (15.) mit Anschluss bis Platz 12.



Runde 4: Bautista 0,8 sec vor Razgatlioglu und Rinaldi! Rea (4.) kann den Speed nicht mitgehen. Aegerter (5.) hat Lowes im Nacken.



Runde 5: Bautista 1,6 sec vor Razgatlioglu, der Rinaldi und Rea nicht abschütteln kann. Lecuona (7.) wehrt sich gegen Locatelli. Gerloff Neunter.



Runde 6: Locatelli hat Lecuona überholt und ist Siebter. Auch Gerloff (9.) holt zum Honda-Piloten auf. Petrucci vorbei an Bassani auf Platz 12.



Runde 7: Bautista 2,2 sec vor Rinaldi, Razgatlioglu und Rea. Öttl (15.) hängt hinter Redding fest. Es tröpfelt.



Runde 8: Rinaldi und Razgatlioglu tauschen mehrfach die Positionen. Aegerter, Lowes, Locatelli und Lecuona kämpfen um Platz 5. Es tröpfelt stärker, die Top-8 schieben sich zusammen.



Runde 9: Razgatlioglu hat sich gegen Rinaldi durchgesetzt und auch Rea schnappt sich den Italiener. Lowes überholt Aegerter und Rinaldi.



Letzte Runde: Rea stürzt beim Anbremsten von Kurve 1, als er auf die weiße Linie kommt. Bautista gewinnt 2,8 sec vor Razgatlioglu und Locatelli.