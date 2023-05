Disqualifikation von Danilo Petrucci: Das war Pech

Beim unüblichen Wiegen wurde nach dem ersten Superbike-Rennen in Barcelona festgestellt, dass Danilo Petrucci keinen Brustprotektor trug – er wurde disqualifiziert. SPEEDWEEK.com klärt auf, wie es dazu kam.

Weil es in der Superbike-WM kein vorgeschriebenes Mindestgewicht für die Kombination aus Fahrer und Motorrad gibt, macht das Wiegen der Piloten nach einem Rennen keinen Sinn.



Entsprechend wunderten sich einige besonders aufmerksame und regelkundige Leser von SPEEDWEEK.com, dass Danilo Petrucci nach seiner Disqualifikation im ersten Superbike-Rennen in Barcelona davon sprach, das Fehlen seines Brustprotektors wäre beim Wiegen festgestallt worden.

Das war eine Verletzung von Artikel 2.9.5. des Sportgesetzes, in welchem steht, dass das Tragen eines Brustprotektors obligatorisch ist, was zur Disqualifikation des Italieners und der Aberkennung seines zehnten Platzes führte.



Sämtliche Beteuerungen des Barni-Ducati-Piloten, dass er den Brustprotektor vor dem Wiegen seinem Assistenten gegeben habe und das Rennen selbstverständlich mit Schutz gefahren sei, fanden bei den Offiziellen kein Gehör.

Es blieb die Frage, weshalb er beim Wiegen war.



Vor dem Event in Barcelona hatte die Herstellervereinigung MSMA darum gebeten, sämtliche Superbike-Piloten zu wiegen, was die Funktionäre des Motorrad-Weltverbands FIM nach dem ersten Rennen umsetzten. Die Hersteller wollen so die Gewichtsentwicklungen im Auge behalten, denn seit Jahren gibt es eine Diskussion um die Einführung eines Mindestgewichts aus Fahrer und Maschine. In Donington Park 2022 waren nach dem Superpole-Race schon einmal alle gewogen worden.



Interessante Daten dazu: In voller Montur wiegt WM-Leader Alvaro Bautista 68 Kilogramm, Michael Rinaldi 74 und Domi Aegerter 82.

Danilo Petrucci hatte schlicht Pech. Das Tragen des Brustschutzes wird normalerweise zeitnah und stichprobenartig im Parc fermé kontrolliert. Doch weil er in Barcelona zum Wiegen musste, was vom normalen Prozedere abwich, nahm er den Protektor gedankenverloren aus der Lederkombi. Auf der Waage wurde dann die unvollständige Schutzbekleidung festgestellt.