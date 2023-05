Michael Rinaldi (Ducati): «Bassani hat mehr verloren»

Die Rivalität zwischen Michael Rinaldi und Axel Bassani entlud sich beim Superbike-Meeting in Barcelona und endete mit dem Sturz des Ducati-Werkspiloten in Lauf 1. Für den Privatier ist der Schaden größer, meint Rinaldi.

Weil Axel Bassani öffentlich gerne darüber plaudert, dass er den Platz von Michael Rinaldi im Aruba.it-Werksteam übernehmen möchte, herrscht zwischen den Ducati-Piloten seit Monaten große Rivalität. Es war nur eine Frage der Zeit, bis es zwischen den beiden Italienern auch auf der Rennstrecke krachte. In Barcelona war es im ersten Rennen so weit.

Rinaldi und Bassani lieferten sich über mehrere Kurven ein unterhaltsames Geplänkel. Zuerst bremste der Privatier den Werkspiloten am Ende der Geraden gekonnt aus. Zwei Kurven später fuhr sich Rinaldi innen neben Bassani und es kam zum Kontakt – Bassani war minimal neben der Ideallinie. In Kurve 11 passierte dasselbe, nur umgekehrt. Wieder gab es eine Berührung, wodurch Rinaldi aber zu Sturz kam.

Es ist klar, dass die beiden unterschiedliche Meinungen zum Vorfall haben.



«Er weiß, was er getan hat», ätzte Rinaldi. «Er hatte nicht einmal den Schneid zu kommen, um sich zu entschuldigen; das macht es noch schlimmer. Wir haben schon oft gesehen, dass Toprak, Alvaro und Jonny sich gegenseitig berühren, aber so etwas machen sie nie. Das war eine schmutzige Aktion. Ich denke, er hat mehr verloren als ich.»

Was Rinaldi damit meint: Der von Bassani ausgelöste Sturz kam bei Ducati natürlich nicht gut an. Wenn der 23-Jährige aus Feltre anklopft, wird man sich an den Zwischenfall in Barcelona erinnern.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Barcelona © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Razgatlioglu, Lowes, Locatelli © Gold & Goose Lecuona und Locatelli © Gold & Goose Aegerter, Bassani, Rea © Gold & Goose Rinaldi vor Lowes © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Razgatlioglu, Rinaldi, Rea © Gold & Goose Vierge und Lecuona © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Razgatlioglu und Lowes © Gold & Goose Aegerter und Petrucci © Gold & Goose Vierge und Lecuona © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Razgatlioglu, Bautista, Rinaldi © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

Was aber nicht zu vergessen ist: Die Herzen der Fans gehören indes Bassani. Er wird als sympathischer ‹Bad Boy› wahrgenommen, respektlos, unerschrocken und kampfstark. Einer der alten Schule, der sich nicht über jeden kleinen Schubser auf der Rennstrecke beschwert. Unterfüttert wird das durch seine Aussagen.



«Er hat versucht, mich zu überholen und hat mich berührt. Danach habe ich versucht, ihn zu überholen, um an zweiter Position zu bleiben. Wir haben uns berührt; ich denke, das ist ein normaler Rennzwischenfall», meinte Bassani cool. «Manchmal passiert so etwas. Ich habe meine Strafe bekommen und bin Siebter geworden, damit ist die Sache für mich erledigt. Wenn er ein Problem mit mir hat, kann er in meine Box kommen und wir können reden.»