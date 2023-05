Andrea Locatelli (Yamaha): «Ständig passiert etwas»

Mit einem starken ersten Lauf und einem Podium im Superpole-Race bestätigte Andrea Locatelli beim Meeting der Superbike-WM in Barcelona seine derzeit starke Form. Der Yamaha-Werkspilot war vom zweiten Rennen enttäuscht.

Ein Blick auf die Gesamtwertung der Superbike-WM 2023 genügt, um Andrea Locatelli eine ausgezeichnete Saison zu attestieren. Nach Barcelona liegt der Italiener mit 133 Punkte auf dem dritten Rang, 34 Punkte hinter seinem Yamaha-Teamkollegen Toprak Razgatlioglu und 33 Punkte vor Kawasaki-Star Jonathan Rea.

Der 26-Jährige hat bereits fünf Podestplätze eingefahren und verpasste nur im zweiten Lauf auf dem Circuit de Catalunya die Top-5. «Das zweite Rennen war schwierig. Ich weiß nicht warum, aber wir kämpften von Anfang an mit starken Vibrationen an der Front», erklärte der Supersport-Weltmeister von 2020. «Aber bis zur Mitte des Rennens war ich eigentlich ganz zufrieden, denn ich war hinter Toprak und Alex [Lowes], und der Rhythmus war gut, das Gefühl war gut. Trotz der Vibrationen kämpfte ich weiter, aber in den letzten fünf Runden ließ die Reifenhaftung stark nach. Ich bin ein wenig enttäuscht, aber ich muss dem Team und Yamaha für die wirklich gute Arbeit an diesem Wochenende danken.»

Für Locatelli kamen die Vibrationen völlig überraschend. Nur wenige Stunden zuvor hatte er mit demselben Motorrad im Superpole-Race den dritten Platz erreicht. «An jedem Wochenende ändert sich etwas mit den Bedingungen, der Strecke und den Reifen», ätzte der Italiener. «Nach dem Sprintrennen war ich sehr zuversichtlich, ein gutes zweites Rennen zu haben. Wir wollen immer um einen Podestplatz kämpfen und als es am Vormittag im letzten Sektor nicht mehr so stark regnete, versuchte ich zu pushen und Position gutzumachen. Ich war nur als Zehnter gestartet, das war wirklich schwierig. Dritter zu werden, war ziemlich gut.»

Für Teamchef Paul Denning war Locatellis siebter Platz im zweiten Rennen nur ein kleiner Makel eines ansonsten positiven Wochenendes. «Loka hatte technische Probleme, die seine Leistung etwas einschränkten, aber er hat trotzdem sein massiv verbessertes Niveau im Jahr 2023 bestätigt und insgesamt ein weiteres großartiges Rennwochenende abgeliefert», lobte der Engländer.