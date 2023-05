Überraschung: Kawasaki sagt SBK-Test in Misano ab

Wie wird das Wetter in Misano?

Am Donnerstag und Freitag dieser Woche findet in Misano ein großer Test mit den meisten Teams der Superbike-WM 2023 statt. Welche Besonderheiten es unter den Teilnehmern gibt.

Am ersten Wochenende im Juni geht die Superbike-WM 2023 mit dem Meeting in Misano weiter, zur Vorbereitung auf das fünfte Saisonmeeting nutzen die Teams einen von Ducati organisierten Test auf der italienischen Piste. Fast das gesamte Teilnehmerfeld wird anwesend sein.

Die Werksteams von BMW, Ducati, Honda und Yamaha sind dabei, Kawasaki sagte seine Teilnahme mit den Stammfahrern jedoch überraschend kurzfristig ab und schickt nur sein Testteam mit Florian Marino nach Misano. Gründe für die Absage wurden nicht genannt, könnten aber in der Wettervorhersage zu finden sein. Denn an beiden Testtagen droht Regen, wenig Sonne und max. 20 Grad Celsius – am Rennwochenende wird sommerliches Wetter erwartet.

Nachdem Tom Sykes und Puccetti Kawasaki am Dienstag die Trennung öffentlich machten, wird der Engländer beim Test im Team ROKit BMW den verletzten Michael van der Mark vertreten. Sykes fuhr zwischen 2019 und 2021 für das Team.

Auch die unabhängigen Teams haben sich nahezu vollständig zum Test angemeldet. Bei Puccetti wird Lucas Mahias zum Einsatz kommen; der Franzose ist auch als Nachfolger von Sykes für die restliche Saison im Gespräch. Petronas MIE Honda wird nur mit Supersport-Pilot Tarran Mackenzie testen, weil sich beide Superbike-Stammfahrer nach Stürzen in Barcelona schonen müssen. Das Orelac Kawasaki-Team spart sich die Anreise wegen einer Sprunggelenksverletzung von Oliver König.

Aus deutschsprachiger Sicht interessant: Philipp Öttl wird mit seinem Ducati-Team Go Eleven nach Verbesserungen suchen, Dominique Aegerter wird mit GRT Yamaha flotte Runden drehen. Und das BMW-Team Bonovo action ist mit Loris Baz und Garrett Gerloff dabei.