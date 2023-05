Yamaha feiert sich für 400 Podestplätze in SBK-WM

Ducati ist der mit Abstand erfolgreichste Hersteller in der Geschichte der Superbike-WM. Wie sehr die Italiener dominieren, wird auch am 400. Podestplatz von Yamaha in Barcelona deutlich.

In Assen fuhr Álvaro Bautista im zweiten Lauf seinen 40. Sieg in der Superbike-WM ein und sorgte damit gleichzeitig für den 400. Ducati-Triumph – ein Meilenstein. Beim Meeting in Barcelona am vergangenen Woche konnte wiederum Yamaha ein Jubiläum feiern. Als Toprak Razgatlioglu im zweiten Lauf auf Platz 2 die Ziellinie kreuzte, sorgte der Türke für den 400. Podestplatz des japanischen Herstellers.

Yamaha hat damit in der Statistik Honda hinter sich gelassen (397 Podestplätze), mehr Top-3-Ergebnisse haben nur Kawasaki (528) und Ducati (1036) eingefahren.

Obwohl Barcelona für Yamaha eine Herausforderung ist, verlief das Wochenende für Rennchef Andrea Dosoli insgesamt sehr positiv.



«Bisher war Barcelona keine besonders gute Strecke für uns. Unsere Fahrer hatten hier Probleme und es war schwierig, die beste Abstimmung zu finden. Das Layout und das sehr geringe Gripniveau sind eine Herausforderung», weiß der Italiener. «Der Test Ende März ermöglichte es unseren Ingenieuren, einige spezifische Punkte zu evaluieren, um die Rennperformance zu verbessern. Ich bin wirklich froh, dass diese Bemühungen es unseren Fahrern ermöglichten, während des gesamten Rennwochenendes sehr konkurrenzfähig zu sein. Ein deutlicher Schritt im Vergleich zu den Ergebnissen des letzten Jahres. Dies wurde durch die großartigen Ergebnisse im Superpole-Race und Rennen 1 unterstrichen. Danke und Glückwunsch an alle Yamaha-Teams, die Ingenieure und unsere Fahrer.»



Zur Erinnerung: im Sprintrennen waren drei Yamaha R1 in den Top-6 und im ersten Lauf drei in den Top-5.

Allein 78 Podestplätze hat Razgatlioglu für Yamaha eingefahren. Es ist nicht verwunderlich, warum Dosoli den 26-Jährigen ungern an die MotoGP verlieren würde.



«Toprak hat sein Talent mit drei herausragenden Rennen erneut unter Beweis gestellt und das bestmögliche Ergebnis erzielt, wenn man die Leistung des Gespanns Bautista/Ducati berücksichtigt», sagte Dosoli anerkennend. «Er und seine Crew haben in den Trainings hervorragend gearbeitet, um sich auf die Rennen vorzubereiten, auch wenn das bedeutete, dass die Leistung in der Superpole ein wenig unter dem Üblichen lag. Der Start aus der dritten Reihe beeinträchtigte seine Rennen nicht, dank guter Starts und guter Renneinstellungen. Es gelang ihm, ein konstantes Tempo zu fahren und 49 Punkte einbrachte. Seine fantastischen Überholmanöver in der letzten Runde beider Rennen waren das Highlight seines Rennwochenendes.»