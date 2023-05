Wird Di Giannantonio der nächste MotoGP-Pilot in SBK?

Nach nur zwei Jahren droht Fabio Di Giannantonio, in der MotoGP-WM aussortiert zu werden. Das Management des Römers arbeitet an einem Plan B und hörte sich im Paddock der Superbike-WM um.

Fabio Di Giannantonio fährt in diesem Jahr mit Gresini Ducati seine zweite MotoGP-Saison und es scheint seine letzte zu werden. Denn die Leistungen des Italieners sind nicht vollends überzeugend und aus der Moto2 drängen junge Talente in die Königsklasse.

Weil aktuell kein MotoGP-Team Interesse an Di Giannantonio zeigt, sprach sein Manager Diego Tavano nach Informationen unseres Kollegen Mirko Colombi von Motosprint.it bereits bei den Werksteams der Superbike-WM vor.

Di Giannantonio ist dreifacher GP-Sieger und regelmäßiger Top-3-Kandidat in der Moto2 und Moto3. In der MotoGP sind achte Plätze (Sachsenring 2022, Le Mans 2023) seine besten Ergebnisse. Dass sich ehemalige Moto2- und MotoGP-Piloten gut in der seriennahen Weltmeisterschaft zurechtfinden, bewiesen jüngst die Werkspiloten Andrea Locatelli (Yamaha), Iker Lecuona und Xavi Vierge (beide Honda).

Der Transfermarkt für die Superbike-WM 2024 ist nach der Verlängerung von Ducati-Star Álvaro Bautista und dem Wechsel von Toprak Razgatlioglu von Yamaha zu BMW in vollem Gange. Mit nur 24 Jahren wäre Di Giannantonio einer der jüngsten Superbike-Piloten. Bei Kawasaki könnte der Italiener beispielsweise den Platz von Alex Lowes (32) übernehmen, bei Ducati den von Michael Rinaldi (27).