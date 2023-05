Tom Sykes (37) attestiert BMW große Fortschritte

Beim Misano-Test fuhr Tom Sykes erstmals seit dem Finale der Superbike-WM 2021 wieder die BMW M1000RR. Der Engländer kam schnell auf starke Rundenzeiten und war von den Fortschritten begeistert.

Obwohl die Trennung von BMW vor zwei Jahren unschön verlief, sah man Tom Sykes die Erleichterung über seine Rückkehr zum britischen Team von Shaun Muir als Ersatz für den verletzten Michael van der Mark an. Der Misano-Test am Donnerstag und Freitag dieser Woche ist für den 37-Jährigen ideal, um sich mit dem Motorrad vertraut zu machen, das seit seinem Abgang viele Veränderungen erfahren hat.

Sykes wurde am ersten Tag nicht in den Testbetrieb eingebunden, vielmehr interessierte BMW die Meinung des 34-fachen Laufsiegers über die aktuelle M1000RR.



«Ich kenne das Team ja von früheren Jahren, alles läuft reibungslos und mit jeder Runde kam das alte Gefühl mit der BMW zurück», schilderte Sykes gegenüber WorldSBK. «Zunächst habe ich versucht, das Paket, wie es heute ist, zu verstehen. Aber es ist offensichtlich, dass seit damals klare Fortschritte erzielt wurden. Dazu kommt, dass Misano eine meiner liebsten Strecken ist. Unterm Strich war der erste Testtag sehr produktiv. Ich muss allen bei BMW ein Kompliment aussprechen, sie haben das Bike in vielen Bereichen deutlich verbessert, das ist für mich offensichtlich. Ich muss mich noch weiter an das Motorrad gewöhnen, bis jetzt sehe ich nur kleine Bereiche, die weiter verbessert werden können.»

Erstaunlich: Der Engländer fuhr in 1:34,416 min zwar 1,3 sec langsamer als Álvaro Bautista (Ducati) mit dem SCQ-Reifen, auf Garrett Gerloff (Bonovo action) mit der besten BMW büßte er jedoch nur 0,071 sec ein und war sogar schneller als Scott Redding, für den er seinerzeit im SMR-Team Platz machen musste.



«Wir haben meine Sitzposition ein wenig von der von Michael angepasst und auch das Set-up nur minimal verändert. Es geht momentan noch darum, alles zu verstehen», grinste Sykes. «Glücklicherweise meinte es das Wetter gut mit uns und ich muss zugeben, dass wir eine ausgezeichnete und nützliche Zeit auf der Rennstrecke verbringen konnten. Im Verlauf des Tages konnte ich ein hervorragendes Gefühl mit dem Rennreifen aufbauen, was mir ein Grinsen ins Gesicht zaubert.»

Der Superbike-Weltmeister von 2013 wird den Niederländer auch an den nächsten Rennwochenenden vertreten; die Rede ist von Misano, Donington Park und möglicherweise noch Imola.