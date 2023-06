Bonovo-Boss: Von Baz' BMW blieb ein Schuhkarton übrig

Obwohl Garrett Gerloff beim Misano-Test aufhorchen ließ und sich Loris Baz seiner Normalform nähert, ist die Stimmung im BMW-Team Bonovo action für das fünfte Meeting der Superbike-WM 2023 gedämpft.

Bei Bonovo action kann man mit der jüngsten Entwicklung in der Superbike-WM 2023 zufrieden sein. Neuzugang Garrett Gerloff findet sich mit der M1000RR immer besser zurecht und liefert solide Ergebnisse ab. In Barcelona fuhr der Texaner in allen drei Rennen in die Top-10 und ist in der Gesamtwertung bester BMW-Pilot, wenn auch nur auf Platz 13. Zuletzt beim Misano-Test war der 27-Jährige als Fünfter ebenfalls der Vorzeigepilot des Herstellers aus Bayern.

Dennoch ist Teameigner Jürgen Röder für das Rennwochenende an der Adria nicht sonderlich zuversichtlich. Das liegt aber weniger an Gerloff oder BMW, sondern an der Konkurrenz. «Wir blicken bedingt optimistisch nach Misano», meinte der Unternehmer. «Bei Garrett hoffe ich, dass er, ähnlich wie in Barcelona, in allen drei Rennen in die Top-10 fahren kann. Die Test-Zeiten waren vielversprechend. Aber ich denke, die italienischen Fahrer wie Rinaldi, Bassani und Petrucci werden den Ton angeben. Das ist ihre Heimstrecke, also wird es sehr schwer für uns, gegen sie anzukämpfen und in die Top-10 zu fahren.»

Positiv hat sich der Gesundheitszustand von Loris Baz entwickelt. Der Franzose litt nach dem Rammstoß von Alex Lowes in Indonesien und der darauf folgenden Operation unter Schmerzen und Bewegungseinschränkung. Für Misano ist der 30-Jährige wieder in Normalform. Bei Bonovo action hofft man allerdings, dass Baz nicht wie zuletzt beim Test wieder mit einem unnötigen Sturz für Schrott sorgt.

«Loris hatte dort seine Maschine zerstört. Man konnte davon nur noch einen Schuhkarton voll nutzen», stöhnte Röder. «Er ist jetzt wesentlich beweglicher. Aber wir werden sehen, ob er jetzt schon der Alte ist oder ob er noch ein, zwei Rennwochenenden braucht, um nach vorn zu kommen. Wenn wir zumindest mit Garrett in die Top-10 fahren, bin ich schon zufrieden. Wir schauen einfach einmal, wo die Reise hingeht. Wir hoffen auf schönes Wetter und gute Rennen und dass niemandem im gesamten Fahrerlager etwas passiert, also dass alle das Wochenende gesund und munter überstehen. Das ist mein persönlicher Hauptwunsch.»