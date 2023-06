Misano, Lauf 1: Ducati-Festspiele mit Bautista-Sieg

Die Ducati V4R in Misano in gelb

Am Sieg von Álvaro Bautista im ersten Lauf der Superbike-WM 2023 in Misano gab es keinen Zweifel. Sein Ducati-Teamkollege Michael Rinaldi sorgte für einen doppelten Triumph. Starkes Racing von Dominique Aegerter.

Aruba.it Ducati überraschte kurz vor dem ersten Lauf in Misano mit der Enthüllung einer gelben Sonderlackierung für die V4R von Álvaro Bautista und Michael Rinaldi. Die Erwartungen von Ducati für das fünfte Saisonmeeting sind groß – und angesichts vier Motorrädern auf den ersten fünf Startpositionen waren sie auch berechtigt.

Die erste Startreihe führte Bautista vor Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu und Rinaldi an, in Reihe 2 folgten Danilo Petrucci (Barni), Axel Bassani (Motocorsa) und Kawasaki-Pilot Jonathan Rea. Dominique Aegerter ging als Siebter in den ersten Lauf, Philipp Öttl (Ducati) als 13.

Angesichts praller Sonne und einer Asphalttemperatur von 45 Grad Celsius war Bautista der haushohe Favorit und der WM-Leader enttäuschte die zahlreichen Ducati-Fans auf den Tribünen nicht. Der Spanier ließ sich auch durch eine Verzögerung beim Start nicht aus dem Konzept bringen (technisches Problem an der Yamaha von Bradley Ray) und kam schon mit einer halben Sekunde Vorsprung aus der ersten Runde.

Nur Rinaldi konnte den Speed des Weltmeisters mitgehen, einen Angriff konnte der Italiener aber zu keinem Zeitpunkt wagen. Ab Rennmitte setzte sich Bautista aber auch von seinem Teamkollegen sukzessive ab und kreuzte nach 20 Runden mit 5,2 sec Vorsprung als Sieger die Ziellinie. Rinaldi wiederum hatte auf den drittplatzierten Razgatlioglu ein Polster von 3,8 sec.

Ein starkes Rennen fuhr Danilo Petrucci auf Platz 4, bis der ehemalige MotoGP-Pilot ohne Fremdeinwirkung stürzte. Vierter wurde und damit bester Privatier wurde so Axel Bassani (Ducati).

Einen unterhaltsamen Kampf um Platz 5 lieferten sich Jonathan Rea und Dominique Aegerter. Fast das gesamte Rennen stand der Kawasaki-Pilot unter dem Druck des Rookies, der in Runde 19 kurzzeitig am Rekordweltmeister vorbeiging. Aber Rea konterte und Aegerter musste sich mit Platz 6 begnügen.

Die beste Honda brachte Iker Lecuona auf der achten Position ins Ziel. Der Spanier hatte gewaltige 23 sec Rückstand auf den Sieger. Für das Highlight von BMW sorgte Scott Redding auf der elften Position (+ 29 sec).

Philipp Öttl erreichte mit 33 sec Rückstand als 14. das Ziel.

So lief das Rennen:

Start: Bautista biegt vor Rinaldi und Razgatlioglu in die erste Kurve ein. Rea Fünfter, Aegerter Siebter und Öttl auf 13. Ray hetzt dem Feld aus der Boxengasse hinterher.



Runde 1: Bautista 0,5 sec vor Rinaldi, Razgatlioglu, Petrucci und Rea. Dann Bassani, Aegerter und Lecuona. Redding Zwölfter, Öttl auf 15.



Runde 2: Rinaldi schnellste Rennrunde in 1:34,136 min. Rea macht Druck auf Bassani, aber der junge Italiener behält die Oberhand.



Runde 3: Bautista fährt eine 1:33,941 min und 0,3 sec schneller als Rinaldi. Razgatlioglu bereits 1,8 sec zurück.



Runde 4: Petrucci verteidigt Platz 4 gegen Bassani und Rea. Hinter Aegerter (7.) eine Lücke von zwei Sekunden zu Lecuona, Gardner, Lowes und Redding.



Runde 5: Bautista 1,4 sec vor Rinaldi und 2,7 sec vor Razgatlioglu.



Runde 6: Rinaldi und Razgatlioglu fahren identische Rundenzeiten. Petrucci weiter auf Platz 4. Lecuona, Lowes, Gardner, Redding, Locatelli, Vierge und Öttl kämpfen um Platz 8.



Runde 7: Rinaldi hält mit Bautista mit, Razgatlioglu jetzt 3,2 sec zurück. Aegerter (7.) am Hinterrad von Rea.



Runde 8: Bautista 1,7 sec vor Rinaldi und 4 sec vor Razgatlioglu. Die Abstände der Top-7 werden zunehmend größer. Nur Rea und Aegerter sind im direkten Duell.



Runde 9: Rinaldi wird langsamer.



Runde 10: Nur Bautista fährt noch niedrige 1:34 min. Petrucci (4.) 0,8 sec hinter Razgatlioglu. Lecuona (9.) macht Druck auf Lowes (8.).



Runde 11: Bautista 2,5 sec vor Rinaldi. Aegerter findet keine Lücke bei Rea. Öttl auf 14, mit Anschluss bis Platz 11.



Runde 12: Petrucci kann den Speed von Razgatlioglu nicht mehr mitgehen.



Runde 13: Rinaldi 2,9 sec hinter Bautista. Öttl (14.) am Hinterrad von Locatelli.



Runde 14: Bautista um 3,2 sec vorn.



Runde 15: Petrucci gestürzt, Bassani übernimmt Platz 4.



Runde 16: Die Top-4 fahren einsam ihre Runden. Um Platz 5 kämpfen Rea und Aegerter. Um Platz 10 Vierge, Redding, Locatelli. Öttl und Gerloff.



Runde 17: Lowes (7.) hat sich von Lecuona (8.) und Gardner (9.) abgesetzt.



Runde 18: Die Top-4 unverändert. Nur Bautista und Rinaldi fahren noch 1:34 min.



Runde 19: Bautista um 5,2 sec vorn. Aegerter erstmals kurzzeitig vorbei an Rea!



Letzte Runde: Bautista siegt vor Rinaldi und Razgatlioglu. Dann Bassani, Rea und Aegerter.