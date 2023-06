Dominique Aegerter (8.): Erster Sturz mit Yamaha R1

Nach einer starken Performance im ersten Training musste Dominique Aegerter am Nachmittag seinen ersten Sturz als Superbike-Rookie hinnehmen. Der Yamaha-Pilot ist für das Meeting in Misano dennoch zuversichtlich.

Dominique Aegerter ist die positive Überraschung der Superbike-WM 2023 und als WM-Sechster der mit Abstand beste Rookie. Auf Phillip Island und in Barcelona startete der Schweizer sensationell aus der ersten Reihe, Platz 4 im zweiten Lauf in Assen sein bisher bestes Finish.

Auch das Meeting in Misano begann mit Platz 4 im ersten Training furios, dabei ließ sich Aegerter unmittelbar nach dem zweitägigen Test am 11./12. Mai am rechten Unterarm operieren, um das lästige Armpump loszuwerden.



«Das Erste, was ich sagen möchte, ist, dass ich froh bin, wieder auf meiner Rennmaschine zu sitzen», sagte der Rohrbacher erleichtert. «Am Morgen war ich auch etwas überrascht, wie das FP1 verlief, denn ich hatte keine Ahnung, wie es sich nach nur drei Wochen seit der Operation anfühlt. Aber die Situation war überraschend gut. Außerdem waren die Wetterbedingungen bei unserem Test anders als heute, was einige Anpassungen erforderte.»

Das zweite Training am Nachmittag verbrachte der Yamaha-Pilot nach einem frühen Sturz lange in der Box. Erst am Ende der Session konnte er noch einmal auf die Strecke gehen. Mit seiner Zeit von 1:34,706 min vom Vormittag fiel Aegerter auf Platz 8 der kombinierten Zeitenliste zurück.



«Das war mein erster Sturz in dieser Saison. Ein großes Dankeschön an meine Crew, die den Schaden blitzschnell behoben hat, sodass ich in der Schlussphase der Session noch für ein paar Runden auf die Strecke gehen konnte», lobte Aegerter sein GRT-Team. «Ich denke, dass ich wegen der höheren Temperaturen am Nachmittag etwas leiden musste. Wir werden uns jetzt die Daten genau ansehen und versuchen, eine Lösung zu finden. Nichtsdestotrotz ist das Gefühl sehr gut und so werde ich am Samstag versuchen, mein Bestes zu geben, um genauso weit vorn zu landen wie im FP1.»

Zur Erinnerung: An seinem Sturz im Superpole-Race in Australien hatte Aegerter keine Schuld, er wurde seinerzeit von seinem Teamkollegen Remy Gardner unsanft vom Motorrad gerammt.