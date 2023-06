Misano, Qualifying: Bautista trotz Sturz auf Pole

Die Superpole der Superbike-WM 2023 in Misano endete kurios. Álvaro Bautista (Ducati) stellte einen Rekord auf, Danilo Petrucci (Ducati) überraschte als Vierter. Dominique Aegerter (Yamaha) erreichte Startplatz 7.

Bei der Superpole der Superbike-WM handelt es sich um ein traditionelles Qualifying, in dem alle Fahrer 15 Minuten lang Zeit haben, um eine bestmögliche Zeit zu fahren. Seit 2022 gibt es den SCQ-Reifen von Pirelli, der bis zu zehn Runden überstehen kann. Theoretisch könnten die Piloten also die gesamte Session mit diesem Reifen durchfahren. Zum Warmfahren wird aber für gewöhnlich der weiche SCX-Rennreifen verwendet.

Bei Beginn um 11:10 Uhr lachte die Sonne von einem wolkenlosen Himmel. Das Thermometer zeigte bereits 24 Grad Celsius, die Strecke hatte schon 38 Grad Celsius.

Im FP3 fuhr Weltmeister Álvaro Bautista (Ducati) in 1:33,352 min die bisher schnellste Zeit an diesem Wochenende, für das Qualifying musste man aber auch andere Piloten auf der Rechnung haben. Kühne BMW-Fans hofften auf einen Geniestreich von Pole-Rekordhalter Tom Sykes, der den verletzten Michael van der Mark ersetzt.

Ganz unglücklich begann die Superpole für Alex Lowes, der auf seiner ersten fliegenden Runde stürzte. Weil der Kawasaki-Pilot anschließend nicht wie vorgeschrieben an die Box kam, wurde ihm die schwarze Flagge gezeigt.

Die erste ernst zu nehmende Zeit legte Jonathan Rea (Kawasaki) in 1:33,644 min vor, auf seiner zweiten fliegenden Runde setzte sich Bautista in 1:33,425 min an die Spitze. Anschließend fuhr Toprak Razgatlioglu (Yamaha) in 1:33,182 min schneller als der Rekord des Spaniers aus 2022. Es waren aber erst sieben Minuten vergangen!

Nach dem ersten Run lautete die überraschende Reihenfolge Razgatlioglu, Danilo Petrucci (Ducati), Bautista, Michael Rinaldi (Ducati) und Rea. Dominique Aegerter belegte Platz 7 und Philipp Öttl (Ducati) die zwölfte Position.

Anschließend übernahm Bautista mit 1:33,017 min die Führung, die Zeitenliste zeigte bei vielen Piloten Sektorbestzeiten. Aber die letzten Minuten verliefen turbulent. Die BMW von Gaststarter Gabriele Ruiu hüllte die Strecke in eine dichte Rauchwolke, direkt hinter dem Italiener rauschte Werkspilot Scott Redding heran und wich in den Kies aus. Unabhängig davon rutschte auch Bautista aus. Bei noch 1:45 min wurde die Session abgebrochen.

Die Pole ging somit zum dritten Mal in Folge an den gestürzten Bautista, die erste Startreihe komplettieren Razgatlioglu und Rinaldi. Dahinter werden Petrucci, Axel Bassani (Ducati) und Rea Aufstellung nehmen.

Die beste Honda stellte Iker Lecuona auf die achte Position. Redding wurde als Zwölfter trotz des Zwischenfalls bester BMW-Pilot.

Mit Startplatz 7 ist Aegerter im Soll, Öttl fiel in der Schlussphase um eine Position zurück und beendete die Superpole als 13.