Philipp Öttl: Viel Optimismus dank neuer Ducati-Teile

Die Top-15 der beiden Superbike-WM-Trainings am Freitag in Misano liegen innerhalb 1,1 sec. Philipp Öttl aus dem Team Go Eleven Ducati erzählte SPEEDWEEK.com, weshalb ihm Platz 14 Zuversicht gibt.

Obwohl Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) als Schnellster am Freitag über drei Zehntelsekunden vor dem Zweiten liegt, verliert Iker Lecuona (Honda) auf Platz 15 nur 1,107 sec auf die Spitze – die Leistungsdichte in der Superbike-WM ist so hoch wie nie zuvor.

Deshalb steht für Philipp Öttl auch nicht der 14. Platz im Vordergrund, den er in der kombinierten Zeitenliste einnimmt. «Ich schaue mehr darauf, wie es Training für Training läuft», sagte der einzige deutsche Fixstarter beim Treffen mit SPEEDWEEK.com in der Box des Go-Eleven-Teams. «So zufrieden war ich bis jetzt an einem Freitag nur in Australien. Ich sage mal vorsichtig, dass wir auf dem richtigen Weg sind.»

Öttl bekam von Ducati neue Teile für die Kupplung, dank weiterer Modifikationen an der Panigale V4R konnte der Seitengrip in Schräglage verbessert werden, wonach der Bayer schon lange gefragt hatte. Was im Detail an seinem Motorrad verändert wurde, behielt er für sich.

Wie immer in den freien Trainings waren die Fahrer mit sehr unterschiedlichen Hinterreifen unterwegs, von Qualifyer bis harter Standardpneu. Die Zeiten haben deshalb nur bedingte Aussagekraft.

«Für mich sagt meine Zeit etwas Gutes aus, ich fuhr mit einem Satz Reifen», hielt Öttl fest. «Mit dem Qualifyer wäre ich schneller gefahren. Auch wenn ich sagen muss, dass in den letzten Rennen immer unser Problem war, dass ich zwischen einem gebrauchten und einem neuen Reifen keinen Unterschied merke. Jeder hat eine andere Strategie. Wir probieren den Qualifyer dann, wenn es einen Sinn macht und die Bedingungen ähnlich sind wie im Superpole-Race. Aber das muss jeder für sich selbst wissen, jeder meint, er sei der Schlauste. Am Gesamtpaket müssen wir noch etwas arbeiten. Nach der Kupplung müssen wir schauen, sie hat viel Einfluss auf die Motorbremse.»