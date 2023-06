Tom Sykes fühlt sich bei ROKiT BMW schon wie zu Hause

Obwohl Tom Sykes in Misano sein erstes Superbike-Meeting seit 18 Monaten mit BMW bestreitet, fährt der Weltmeister von 2013 aus dem Stand so schnell wie Stammfahrer Scott Redding.

Als Tom Sykes bei den ersten vier Saisonmeetings mit der Kawasaki von Puccetti Racing nur auf hinteren Plätzen zu finden war, war jedem Beobachter klar, dass dies nicht dem 37-Jährigen zuzuschreiben war. Ständig gab es mit der ZX-10RR technische Probleme, und wenn sie lief, hatte sie nicht annähernd die Performance der Werksmotorräder von Jonathan Rea und Alex Lowes. Man konnte es Sykes nicht verübeln, als er sich nach Barcelona einvernehmlich vom italienischen Team trennte.

Bei ROKiT BMW, als Ersatz für den verletzten Michael van der Mark, findet der Engländer ein besseres Umfeld vor. Dass er das Fahren nicht verlernt hat, konnte man bereits beim Misano-Test am 11./12. Mai erkennen, obwohl er die M1000RR zuletzt im November 2021 fuhr.



«Es ist ein Gefühl, als ob ich zurück in meinem Sessel bin», sagte Sykes lachend. «Es ist natürlich schön, wieder die BMW Kombi zu tragen, und ehrlich gesagt genieße ich diese Möglichkeit wirklich. Es war ein sehr guter und informativer Freitag. Wir haben für FP2 ein paar Änderungen vorgenommen. Sie hatten zwar noch nicht ganz den erhofften Effekt, aber diese Änderungen haben uns viele Informationen und eine konkretere Richtung für Samstag gebracht, auch vor dem Hintergrund des Tests, den wir hier absolviert haben. Es ging um Bestätigungen. Das war wirklich positiv, und morgen können wir hoffentlich, auch mit dem Wissen des Tests, noch stärker in den Samstag starten.»

Am ersten Trainingstag in Misano war Sykes in 1:34,867 min nur 1,042 sec langsamer als der überragende Álvaro Bautista (Ducati) und verlor nur 0,041 sec auf Teamkollege Scott Redding. Im ersten Training hatten die beiden Engländer sogar die identische Zeit gefahren.



«Um ehrlich zu sein, war ich überrascht», zeigte sich Sykes erstaunt. «Ich versuche einfach, meine Füße unter den Tisch zu bekommen und die Stärken und Schwächen der BMW M 1000 RR zu verstehen. Das versuche ich derzeit noch, um dann morgen mehr auf das Rennen hinzuarbeiten. Ich hoffe natürlich, dass ich mich steigern und die Rundenzeiten verbessern kann und dann gut gerüstet in das erste Rennen gehe.»