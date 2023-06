Alex Lowes über Bruder Sam: «Unglaublich schnell»

Es bahnt sich an, dass die Zwillinge Alex und Sam Lowes in der Superbike-WM als Gegner aufeinandertreffen werden. Der Kawasaki-Werkspilot schätzt seinen Bruder aus guten Gründen hoch ein.

Die Karrieren von Alex und Sam Lowes verliefen lange Zeit parallel auf serienbasierten Motorrädern. Erst als Sam nach dem Gewinn der Supersport-WM 2013 in die Moto2 wechselte, entwickelten sie sich in unterschiedliche Richtungen.

Alex wechselte von der 600er auf das Superbike um und stieg 2014 in die Weltmeisterschaft auf. Nach Suzuki und Yamaha fährt der 32-Jährige seit 2020 an der Seite von Jonathan Rea im Kawasaki-Werksteam.

Sam gilt regelmäßig als Titelanwärter in der Moto2, doch für den ganz großen Erfolg waren seine Leistungen zu schwankend. Ein Desaster war die Saison 2017 mit Aprilia in der MotoGP: Nur fünf WM-Punkte und viele Stürze beschädigten seinen Ruf.



«Wenn über meinen Bruder geredet wird, werde ich immer ein wenig sauer. Klar, er hatte eine Chance in der MotoGP und hat das nicht perfekt gemeistert. Das ist das Problem», sagte Alex im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Er machte zwar Fehler, aber er war auch schnell. Jetzt steigen Rookies auf und sind auf Anhieb schnell. Ich wünsche ihm, dass er noch einmal eine Chance in der MotoGP bekommt.»

Das wird aber nicht passieren. Wahrscheinlicher ist, dass Sam und Alex in der Superbike-WM aufeinandertreffen. Alex schätzt seinen Bruder als starken Konkurrenten ein.



«Ich war dabei, als er im Winter mit einer R1 trainierte – und er war unglaublich schnell», sagte der Kawasaki-Pilot. «Dann soll er die Moto2 gewinnen und anschließend zu mir ins Superbike-Paddock kommen. Dann können wir gegeneinander golfen und Rennen fahren.»