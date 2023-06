Sam Lowes in der Superbike-WM: Gespräche mit Ducati

Im September 2023 wird Sam Lowes 33 Jahre alt, seine Moto2-Karriere neigt sich dem Ende zu. Der Engländer versucht, für nächstes Jahr in der Superbike-WM unterzukommen.

Nach dem Rücktritt von Tom Lüthi und dem Wechsel von Simone Corsi in die Italienische Supersport-Meisterschaft ist Sam Lowes mit aktuell 32 Jahren und acht Monaten der mit Abstand älteste Fahrer in der Moto2-WM.

Immer wieder verblüfft der Engländer mit bärenstarken Leistungen, wie dieses Jahr bei seinem Sieg in Jerez. Doch dann landet er beim nächsten Rennen in den hinteren Punkterängen, den Ruf des Bruchpiloten wurde er auch nie ganz los. Vor dem Mugello-GP am kommenden Wochenende ist Sam Lowes WM-Siebter.

Nach dem Gewinn der Supersport-WM 2013 auf Yamaha wechselte Sam in die Moto2-WM. Er hat seither zehn Grands Prix gewonnen, stand 26 Mal auf dem Podium und eroberte 20 Pole-Positions. Seine beste Saison zeigte er 2020 als WM-Dritter, 2021 und 2015 wurde er Gesamtvierter. 2017 fuhr er für Aprilia eine Saison MotoGP und wurde mit fünf Punkten WM-25.

Vergangenes Wochenende besuchte Sam Lowes zusammen mit seiner Frau Marina Rossi in Misano die Superbike-WM, in welcher sein Zwilling Alex fährt.

«Mein Bruder möchte in die Superbike-WM kommen, also muss ich mit ihm um einen Job kämpfen», schmunzelte Alex, dessen Kawasaki-Vertrag nach dieser Saison endet. Ob er verlängert wird, ist offen – die Verhandlungen laufen. «Es wäre schön, wenn ich nächstes Jahr gegen Sam antreten könnte.»

Marina Rossi ist Teammanagerin bei Marc VDS. Die Truppe des belgischen Biermilliardärs Marc van der Straaten denkt über den Einstieg in die Superbike-WM nach, in Misano traf sich die Italienerin zu Gesprächen mit Ducati-Sportdirektor Paolo Ciabatti. Es geht um ein Ein-Mann-Team mit Sam Lowes als Fahrer.