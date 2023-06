Andrea Locatelli (Yamaha): Was in Misano schieflief

Ausgerechnet bei seinem Heimrennen auf dem Misano World Circuit lieferte Andrea Locatelli seine bisher schlechteste Leistung in der Superbike-WM 2023 ab. Der Yamaha-Werkspilot erklärt, wie es dazu kam.

Andrea Locatelli stammt aus Bergamo und hat die Rennstrecke in Monza vor seiner Haustür, für das Meeting in Misano am vergangenen Wochenende hatte der 26-Jährige eine Anreise von 370 km und natürlich waren Familie und Fans des Yamaha-Piloten zahlreich auf den Tribünen vertreten.

Locatelli hat in diesem Jahr den besten Start in einer Superbike-Saison hingelegt und fuhr in elf der ersten zwölf Rennen in die Top-5; in davon fünf stand er auf dem Podium.

Aber bei seinem Heimrennen schwächelte der Italiener: Zehnter am Freitag, Elfter in der Superpole und in den Rennen die Plätze 12, 7 und 6. «Das erste Rennen war hart. Unser Set-up war nicht ideal, dazu lagen wir mit der Reifenwahl daneben. Wir konnten in den Daten erkennen, dass die Auswirkungen massiv waren», erklärte Locatelli SPEEDWEEK.com. «Für Sonntag haben wir das Bike etwas verbessern können und ich muss mit dem Ergebnis zufrieden sein. Ich war zwar zu weit hinter Toprak Razgatlioglu, auf das Podium fehlten mir aber nur fünf Sekunden. Dazu hatten wir im Qualifying Pech und starteten nur von Platz 11 und im Superpole-Race eine deutliche Verbesserung zu erreichen, ist kaum möglich, weil alle kräftig ans Gas gehen.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Misano © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Razgatlioglu und Rinaldi © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Alvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Alvaro Bautista © Gold & Goose Sieger Alvaro Bautista Zurück Weiter

Dass er ausgerechnet bei seinem Heimrennen nicht die gewohnte Form hatte, ärgert Locatelli. Mit 150 Punkten blieb er zumindest WM-Dritter, Kawasaki-Star Jonathan Rea auf Platz 4 kam ihm ein wenig näher und hat 129 Punkte. «Es war nicht unser bestes Wochenende, immerhin haben wir ein paar Punkte für die Meisterschaft mitnehmen können», grübelte Loka. «Wir schauen nach vorn und müssen uns Gedanken machen, was uns das Leben in Misano so schwer gemacht hat. Das Gefühl mit der Yamaha auf der Bremse und am Kurveneingang war seltsam. Es war wohl auch ein wenig Pech. Man hat immer auch mal ein weniger gutes Wochenende dabei, gerade in Italien hätte ich natürlich lieber eine bessere Performance abgeliefert. Es war leider das Bestmögliche, was wir zeigen konnten.»