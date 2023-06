Bahattin Sofuoglu soll Toprak in Superbike-WM folgen

Als Mentor und Manager ist Kenan Sofuoglu mindestens genauso erfolgreich wie als Rennfahrer. Der nächste Türke, den der Supersport-Rekordweltmeister in die Superbike-WM bringen will, ist Bahattin Sofuoglu.

Alle Türken, die Kenan Sofuoglu ins Paddock der Superbike-WM 2023 brachte, sind Rennsieger. Nach den vielen Siegen von Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Supersport-Ass Can Öncü (Kawasaki) in Mandalika war der Triumph von Bahattin Sofuoglu (MV Agusta) beim Meeting in Barcelona der überraschendste. Denn der 19-Jährige fährt erst seine zwei Saison in der Weltmeisterschaft, nachdem er 2022 nur die Europarennen bestritten hatte.

Bahattin ist der Sohn eines Cousins des Supersport-Rekordweltmeisters. «Als vor mittlerweile einigen Jahren Toprak gewonnen hat, habe ich mich sehr gefreut. Jetzt ist er etabliert und wir daran gewöhnt waren, mit ihm Siege zu feiern. Bei Bahattin habe ich darauf gewartet und glaubte, dass er noch etwas Zeit benötigt», sagte der fünffache Weltmeister gegenüber WorldSBK. «Bei Bahattin dachte ich, er würde [in diesem Jahr] vielleicht auf dem Podium stehen, aber speziell in Barcelona war er extrem stark. Als er in der letzten Runde mit Manzi kämpfte, habe ich gezittert.»

Zur Erinnerung: Öncü hat erst in seinem vierten Jahr gewonnen, und zwar in seinem 65. Supersport-Rennen!



«Es war wie vor vielen Jahren mit Toprak, als er anfing, zu gewinnen und mit Johnny in der Superbike-WM zu kämpfen. Toprak hatte Glück, denn damals gab es eine noch eine andere 1000er-Kategorie. Das war ein viel besserer Weg, um in die Superbike-Kategorie zu kommen», ergänzte der 38-Jährige. «In der Supersport-WM zu fahren und auf das Superbike zu wechseln, ist dagegen alles andere als einfach. Es kann länger dauern, bis man sich an das Motorrad gewöhnt hat.»

Seit 2022 gibt es aber die Next-Generation-Bikes, Bahattin fährt mit der MV Agusta F3 800 ein solches. «Die neue Generation der Supersport-WM verfügt über Motorräder mit bis zu 955 ccm. Die Fahrer dieser Ära haben vielleicht mehr Glück beim Aufstieg, weil sich die Richtung ändert. Bahattin fährt eine 800er-Maschine», erinnert sich Sofuoglu auch seinen eigenen gescheiterten Versuch, in der Superbike-WM Fuß zu fassen. «Ich empfehle ihm, wenn er die Meisterschaft gewinnt, in die Top-Kategorie zu wechseln und nicht in die Moto2 – Bahattin möchte diese Richtung einschlagen. Can wiederum möchte möglicherweise in die Moto2. Ich frage die Fahrer immer, was sie sich vorstellen und versuche sie dabei unterstützen, denn es ist ihr Traum. Bahattins Traum ist es, in die Superbike-WM zu wechseln, wie es Toprak getan hat.»