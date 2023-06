Álvaro Bautista riskiert weniger, je schneller er ist

Die Superbike-WM 2023 wird von Ducati-Star Álvaro Bautista dominiert, oft hat er auf der Ziellinie einen großen Vorsprung auf seine Verfolger. Der 38-Jährige erklärt, warum Vollgas die für ihn beste Taktik ist.

Musste Álvaro Bautista im vergangenen Jahr noch in vielen Rennen für Siege kämpfen, muss der Spanier in der Superbike-WM 2023 kaum mehr einen Gegner fürchten. 14 von 15 Rennen hat der Ducati-Pilot gewonnen und führt nach fünf Meetings bereits um 86 Punkte vor Toprak Razgatlioglu (Yamaha).



Zum Vergleich: In der gesamten Saison 2022 gewann Bautista 16 Siege und hatte auf den WM-Zweiten 72 Punkte Vorsprung.

In den meisten Rennen fährt Bautista allein an der Spitze und fährt bis in die letzte Runde die schnellsten Rundenzeiten. Angesichts der WM-Situation könnte es der 38-Jährige in den noch ausstehenden Rennen entspannt angehen lassen, aber das wird nicht passieren.



«Wenn ich vorn meine Pace fahre, ist das besser für mich – ich bin sicherer und schneller», erklärte der 46-fache Laufsieger im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Deshalb versuche ich im Rennen immer, sehr konstante Rundenzeiten zu fahren. Wenn ich absichtlich drei oder vier Zehntelsekunden langsamer fahre, fühlt es sich so an, als würde ich mehr riskieren. Ich weiß, das klingt etwas merkwürdig.»

Der Spanier betonte stets, dass er sich die Rennen nicht taktisch einteilen würde und immer am Limit sei. «So funktioniert das Set-up und ich fühle mich besser. Auch die Reaktionen der Elektronik wirken sich sonst anders aus», ergänzte der WM-Leader. «Mitunter ist man am Limit sicherer unterwegs, als wenn man es ruhig angehen lässt. Natürlich reize ich das Limit nicht voll aus, aber ich bin nahe dran, attackiere hart und bin dadurch voll fokussiert.»