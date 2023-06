Sturzverursacher Danilo Petrucci kritisiert Strafe

Danilo Petrucci sorgte bei der Superbike-WM in Misano gleich zweimal dafür, dass Gegner wegen ihm stürzten. Seine Schuld gab er zu, doch wie er dafür bestraft wurde, kann er nicht nachvollziehen.

Im Superpole-Race in Misano rempelte Danilo Petrucci in der zweiten Kurve der ersten Runde Dominique Aegerter an, der daraufhin ausrutschte und seinen GRT-Yamaha-Kollegen Remy Gardner mit ins Verderben riss.



In der siebten Runde kam es in Kurve 8 zur nächsten Kollision: Petrucci bremste zu spät und torpedierte Lecuona. Beim angsteinflößenden Aufprall zogen sich beide Fahrer starke Prellungen, Abschürfungen und Blutergüsse am linken Bein und der Hüfte zu.

Beide Aktionen entsprechen so gar nicht dem Charakter von Petrucci, normalerweise ein tadelloser Sportsmann. Sie können nur so interpretiert werden, dass er nach seinem Sturz im ersten Rennen auf Platz 4 liegend bei seinem Heimrennen unter allen Umständen ein starkes Ergebnis holen wollte. «Ich dachte, dass ich aufs Podium fahren kann», räumte der 2-fache MotoGP-Sieger ein. «Am Samstag war ich sooo nahe dran.»

«Ich fand es nicht in Ordnung, dass ich für den Vorfall in der ersten Runde einen Long-lap-Penalty bekam», sagte Petrucci gegenüber SPEEDWEEK.com. «Normalerweise berufen sich die Stewards bei Vorfällen in der ersten Runde auf die erste Runde, weil es schwierig ist darüber zu urteilen, was im Gedränge passiert. Aber ich bekam gleich die Long-lap und hatte keine Chance, mich zu erklären. Meine Meinung interessierte sie nicht. In Indonesien passierte das Gleiche zwischen Lowes, Baz und mir. Ich wurde neben die Strecke geschickt und war anschließend Stockletzter. Lowes bekam damals keine Long-lap.»

«Ich war am Limit, weil ich bereits innen auf den Kerbs fuhr», ergänzte Danilo. «Ich wäre beinahe selbst gestürzt und konnte mich gerade noch retten. Die Stewards sind dieses Jahr in solchen Situationen nicht sehr nett zu mir. Sie hätten ja auch mit mir reden können und mir nach dem Rennen eine Strafe geben, anstatt mir bereits in der zweiten Runde eine Long-lap anzuzeigen. Das ist in meinen Augen nicht richtig. Wo hätte ich hinsollen, wenn ich bereits ganz innen bin? Da war kein Platz. Dominique kam von außen und wollte die Türe zumachen. Ich habe ihn nicht einmal stürzen gesehen, weil ich vorne lag. Ich merkte nur, wie jemand das Hinterteil meines Motorrads berührte. Wie viele Stürze haben wir in Misano in der ersten Runde in der zweiten Kurve bereits gesehen? Es gab schon viele Crashs in der ersten Runde, sie wurden aber alle anders beurteilt. Weil es in der ersten Runde war und jeder vorne fahren will. Deshalb ist die Entscheidung der Stewards für mich absolut falsch.»



Nach den ersten 15 Läufen der Weltmeisterschaft 2023 liegt Petrucci mit 64 Punkten lediglich auf der elften Position.