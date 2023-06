Yamaha: Frühes Abschiedsgeschenk für Razgatlioglu

Seit 22. Mai ist der Wechsel von Toprak Razgatlioglu von Yamaha zu BMW für die Superbike-WM 2024 offiziell. Beim Meeting in Misano erhielt das Aushängeschild der Japaner sein erstes Abschiedsgeschenk.

Yamaha hat Toprak Razgatlioglu viel zu verdanken. 2021 holte der Türke den ersten zweiten WM-Titel für Yamaha seit Ben Spies 2009. 31 Laufsiege hat er mit der R1 eingefahren und ist damit der erfolgreichste Yamaha-Pilot in der Superbike-Kategorie. Mit 27 Siegen folgt Noriyuki Haga auf Platz 2.

Für Freunde der Statistik: Zehn seiner Siege stammen aus dem 2019 eingeführten Superpole-Race, das es in der Zeit von Haga noch nicht gab. In der Superbike-WM zählen diese aber voll mit.

Umgekehrt hat aber auch Razgatlioglu Yamaha viel zu verdanken. Denn erst bei Yamaha erfuhr er die Wertschätzung, die er – rückblickend betrachtet zu Recht – verdiente. Dennoch suchte Razgatlioglu eine neue Herausforderung und unterschrieb für kommende Saison bei BMW.

In Misano traf der 26-Jährige erstmals seit Bekanntwerden seines Wechsels auf sein Team. Zu seiner eigenen Überraschung erhielt er aus den Händen von Yamaha Europe-CEO Eric de Seynes bereits ein Abschiedsgeschenk. Und zwar die Yamaha R1, mit der Razgatlioglu in Lauf 2 in Misano 2021 sein erstes Saisonrennen und am Ende die Weltmeisterschaft gewann.

«Als ich mir das Video der Saison 2021 ansah, war ich zunächst sehr emotional und spürte, wie mir die Tränen kamen; es brachte so viele Erinnerungen zurück. Angefangen 2019, als Yamaha ihren Glauben an mich zeigte und wir uns einigten», sagte Toprak bei der öffentlichen Zeremonie im Paddock. «Wir haben zwei Jahre gebraucht, um den Weltmeistertitel zu holen, aber wir haben es geschafft und ich werde mich immer an dieses Gefühl erinnern. Jetzt, im vierten Jahr, bin ich traurig zu gehen, gleichzeitig aber auch glücklich. Denn Yamaha ist wie eine Familie für mich und wir haben es gemeinsam geschafft, nicht nur ich, sondern ein Team von großartigen Leuten an meiner Seite. Ich möchte mich für dieses unglaubliche Geschenk bedanken; ich bin überrascht und gerührt. Vielen Dank für alles, was Yamaha für mich getan hat.»