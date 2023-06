Axel Bassani (23) teilt lieber aus, als einzustecken

Mit 23 Jahren ist Axel Bassani einer der jüngsten Piloten der Superbike-WM 2023. Der schnelle Italiener im Ducati-Team Motocorsa ist ein Charakterkopf.

Axel Bassani ist in jeder Hinsicht einer der auffälligsten Piloten der Superbike-WM 2023. Der Lockenkopf ist regelmäßig der beste Privatier und als WM-Vierter vor diversen Werkspiloten platziert. Abseits der Rennstrecke gibt er sich cool. Selbstbewusst fordert er einen Platz in einem Werksteam und pflegt die Rivalität mit seinem Landsmann Michael Rinaldi (Aruba.it Ducati), auf dessen Motorrad er spekuliert.

Die verbale Fehde zwischen den beiden Italiener entlud sich in Barcelona auf der Rennstrecke. Die Ducati-Piloten überholten sich mehrfach und aggressiv, bis Rinaldi nach einem Kontakt neben der Piste landete. Zuletzt in Misano überholte Rinaldi grenzwertig, Bassani verzichtete beim Ducati-Heimspiel aber auf eine Reaktion.

«Ich habe in meinem Leben viel einstecken müssen, ich teile aber lieber aus», hielt Bassani bei GPOne fest. «Auf der Strecke respektiere ich jeden Gegner, weil Fairness die Basis ist. In Barcelona mag ich mich nicht wie ein kommender Werksfahrer verhalten zu haben, in Misano allerdings schon.»

Doch für den Italiener bittere Realität: Trotz hervorragender Leistungen wird er auch 2024 in keinem Werksteam unterkommen und eine weitere Saison im privaten Ducati-Team Motocorsa verbringen. Dabei wäre der gradlinige Charakterkopf eine Bereicherung für jedes Team.

«Ich bin einer, der sagt, was er denkt», ergänzte der Italiener. «Manchmal muss man sich einen Dreck um andere scheren und tun, was man möchte. Es wird immer jemanden geben, der dir zuhört und dir entgegenkommt. Ich möchte die Wahrheit sagen und was ich denke. Letzten Endes erzählt niemand gerne Märchen.»