Röder (Bonovo BMW): Wechsel zu Ducati ist vom Tisch

Bonovo-Eigentümer Jürgen Röder betreibt sein Team in der Superbike-WM mit viel Herzblut. Bei aller Passion wünscht er sich sportlichen Erfolg, was mit BMW derzeit schwierig zu bewerkstelligen ist.

Zum ersten Mal machte Teameigentümer Jürgen Röder seinem Ärger über die mangelnde Konkurrenzfähigkeit der BMW M1000RR nach den beiden Übersee-Events zu Saisonbeginn in Australien und Indonesien Luft.



«BMW gibt sich unglaublich Mühe, aber vielleicht sollten wir uns gemeinsam an einen Tisch setzen und überlegen, wie es weitergeht», sagte der Hesse Ende Februar in gewohnt diplomatischer Art. «Wir wissen, dass die Ergebnisse nicht unseren Fahrern zuzuschreiben sind, denn wir haben Fahrer, die aufs Podium fahren können. Natürlich ist die Leistungsdichte dieses Jahr so hoch wie noch nie, umso mehr kommen die Unzulänglichkeiten zutage, die teilweise noch im Motorrad sind.»

Das gewünschte Gespräch fand im April in Assen statt, als sich Röder mit Dr. Markus Schramm, dem Leiter von BMW Motorrad, und BMW-Motorsport-Direktor Marc Bongers traf und ihm die Vorhaben für 2024 präsentiert wurden.

Röder hatte sich in den ersten Monaten des Jahres intensiv Gedanken gemacht, wie es mit dem Bonovo-Team weitergehen soll. Aus Italien ist durchgesickert, dass Teamteilhaber Eugene Laverty seine guten Kontakte zu Ducati genutzt und sich bei deren Rennsportchef Gigi Dall’Igna nach den Modalitäten für einen Wechsel erkundigt hat.

Dieses Thema ist inzwischen vom Tisch, Röder bekennt sich eindeutig: «Unsere Fans werden uns auch 2024 wieder gemeinsam mit BMW auf der Rennstrecke sehen. Wir sind BMW, wir leben BMW. In meiner Sammlung stehen lauter BMW-Motorräder, deshalb habe ich so eine große Affinität. Es steht nichts mehr im Wege, um auf jeden Fall noch ein Jahr mit BMW weiterzumachen. Was dann folgt, weiß ich nicht. Wenn man die Motorradmarke wechselt, braucht man eine gewisse Zeit, bis man Leistung bringt. Es ist ja nicht so, dass man auf eine andere Marke setzt, und wir werden Weltmeister. Das dauert alles seine Zeit.»

Niemand kann BMW Untätigkeit vorwerfen: Das Entwicklungstempo ist so hoch, dass die Trainings bei den WM-Events teilweise zu Testsessions verkommen, so viele neue Teile werden gebracht. Das wiederum führt dazu, dass keine vernünftige Abstimmungsarbeit geleistet werden kann, worunter dann die Rennergebnisse leiden. Um dem entgegenzuwirken, arbeitet BMW derzeit am Aufbau eines Testteams.

Nach 15 von 36 Rennen der Saison 2023 liegt Bonovo-action-Pilot Garrett Gerloff als Bester aus dem BMW-Werksquartett mit 51 Punkten auf dem mageren 13. Gesamtrang. WM-Leader Alvaro Bautista (Ducati) hat bereits 298 Punkte gesammelt, der WM-Zweite Toprak Razgatlioglu (Yamaha) 212.