Soldat und SSP-Weltmeister Dominique Aegerter geehrt

Zur Würdigung ihrer Leistungen wurden über 100 Sportler ins Schweizer Bundeshaus eingeladen. Unter ihnen der zweifache Supersport-Weltmeister Dominique Aegerter. Der Superbike-Rookie erschien in Uniform.

Es ist eine alljährliche Tradition, wenn die Schweizer Bundesrätin und Sportministerin Viola Amherd die besten Sportler des Landes in das Bundeshaus einlädt. Einer von ihnen war Dominique Aegerter, an dem als zweifacher Supersport-Weltmeister kein Weg vorbeiführte.

Für manche mag es befremdlich wirken, dass der Rohrbacher in Uniform auftauchte. Für Angehörige der Armee war das Tragen der Uniform aber obligatorisch.

Zur Info: In zahlreichen Ländern haben die Armee, der Zoll, der Grenzschutz oder die Polizei Möglichkeiten, Spitzensportler unterzubringen und zu fördern. Das Konzept der Spitzensportförderung in der Schweizer Armee zielt darauf hin, den Spitzensport optimal mit der gesamten militärischen Dienstpflicht zu kombinieren. Nach Absolvierung der Rekrutenschule bleiben Schweizer neun Jahre lang eingeteilt und müssen in dieser Zeit sechs Wiederholungskurse besuchen. So kommen die Soldaten auf insgesamt 245 Diensttage.

«Vielen Dank für die Einladung zum Empfang der Schweizer WM/EM -MedaillengewinnerInnen 22/23 im Bundeshaus in Bern durch Bundesrätin und Sportministerin Viola Amherd und Nationalratspräsident Martin Candinas», schrieb Aegerter in den sozialen Medien.