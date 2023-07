Domi Aegerter sah rauchende Ducati und war irritiert

Dass es in Donington Park vor dem ersten Rennen kaum Trainingszeit auf trockener Strecke gab, machte Superbike-Rookie Dominique Aegerter besonders zu schaffen. Seinen Speed zeigte er als Sechster im Qualifying.

Superbike-Rookie Domi Aegerter fährt an diesem Wochenende zum ersten Mal mit der 1000er in Donington Park. Den Trainings-Freitag hatte er nach teilweise widrigen Bedingungen, und damit verbunden wenig Streckenzeit, nur auf Platz 18 beendet.



Im FP3 steigerte er sich auf Position 12, verlor aber über 2 sec auf die Spitze.



Was er wirklich kann, zeigte der Schweizer im Qualifying, als er den tadellosen sechsten Startplatz eroberte. Dass es im Rennen bis auf Rang 12 nach hinten ging, schmerzt Aegerter natürlich.

«Uns fehlte die Trainingszeit für die Rennabstimmung», analysierte der zweifache Supersport-Champion aus dem Yamaha-Team von Mirko Giansanti. «Das soll keine Ausrede sein, denn die Bedingungen waren für alle gleich. Aber die Fahrer mit mehr Erfahrung hatten einen kleinen Vorteil und konnten auch von ihrer Streckenkenntnis profitieren.»

Domi weiter: «Die ersten Runden des Rennens waren okay. Ich konnte mich gut in den Top-10 halten und um den achten Platz kämpfen. Doch dann ließ der Grip allmählich nach. Es war schwierig, eine konstante Pace zu fahren. Ich habe auch körperlich ein wenig gelitten, denn die 23 Runden waren sehr anstrengend. Am Ende machte ich einen Fehler, als ich sah, dass am Motorrad von Phillip Öttl etwas kaputt war. Es hat geraucht und man konnte es auch riechen. Das hat mich so irritiert, dass ich in einer Kurve zwei Meter zu spät gebremst habe und Angst hatte, den Eingang zu verpassen. Deshalb bin ich ins Kiesbett gedonnert. Diese Unachtsamkeit hat mich zwei Plätze gekostet. Es tut mir leid, dieser Fehler geht auf meine Kappe. Aber ich fühle mich gut vorbereitet für Sonntag, auch wenn es noch viel zu tun gibt. Hoffentlich finden das Superpole-Race und das zweite Rennen auf trockener Strecke statt.»