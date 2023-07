Donington, Superpole-Race: Toprak bezwingt Bautista

Das Superpole-Race in Donington war das bisher spannendste Rennen der Superbike-WM 2023. Die Top-3 kamen innerhalb 0,5 sec ins Ziel, Toprak Razgatlioglu (Yamaha) beendete die Bautista-Siegesserie. Philipp Öttl Zehnter.

Der Bezeichnung ‹Superpole-Race› für das Sprintrennen über nur 10 Runden kommt daher, weil das Ergebnis in die Startaufstellung für den zweiten Superbike-Lauf einfließt. Die Top-9 erhalten bis zu 12 WM-Punkte und nehmen die ersten neun Startplätze ein, die weiteren Positionen entsprechen der Reihenfolge Superpole vom Samstag. Zum Einsatz kommt in der Regel der 2022 eingeführte SCQ-Reifen oder der weiche Rennreifen SCX.

Bei Rennstart um 13 Uhr Ortszeit zogen dunkle Wolken über die Strecke, aber es war trocken 17 Grad Celsius. Aus der ersten Reihe gingen Jonathan Rea (Kawasaki), Álvaro Bautista (Ducati) und Danilo Petrucci (Ducati) ins Rennen. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) lauerte auf Startplatz 4, Dominique Aegerter (Yamaha) auf der sechsten Position. Als bester BMW-Pilot folgte Tom Sykes als Achter, Philipp Öttl ging als Elfter ins Rennen und Iker Lecuona stellte die beste Honda auf Startplatz 13.

An der Spitze setzten sich erwartungsgemäß Rea, Razgatlioglu und Bautista schnell vom Rest des Feldes ab. Der Kawasaki-Star kämpfte sichtlich für seinen ersten Saisonsieg und führte bis Runde zur neunten Runde, musste dann aber zuerst Razgatlioglu vorbeilassen und in der letzten Runde auch noch Bautista. Der Spanier hatte zuvor in 1:25,896 min einen Rekord in den Asphalt gebrannt.

Razgatlioglu holte sich den zweiten Sieg in einem Sprintrennen in diesem Jahr.

Vierter wurde Andrea Locatelli (Yamaha) vor Danilo Petrucci (Ducati), Alex Lowes (Kawasaki) und Garrett Gerloff (BMW), die innerhalb nur 1,4 sec ins Ziel kamen.

Als Zehnter verpasste Philipp Öttl die Chance auf eine verbesserte Startposition für das zweite Hauptrennen. Der Ducati-Pilot zeigte sich kämpferisch und schnappte sich in der letzten Runde Rookie Dominique Aegerter (Yamaha), der Elfter wurde.

Als bester Honda-Pilot kreuzte Iker Lecuona auf der 13. Position die Ziellinie.

So lief das Rennen:

Start: Rea vor Bautista und Razgatlioglu in die erste Kurve. Aegerter Achter, Öttl auf Platz 11. Razgatlioglu presst sich nach wenigen Kurven vorbei an Bautista auf Platz 2.



Runde 1: Rea 0,3 sec vor Razgatlioglu und 0,8 sec vor Bautista. Dann Lowes, Petrucci, Locatelli und Sykes. Rinaldi verpasst den Bremspunkt und muss in die Wiese ausweichen. Baz gestürzt.



Runde 2: Schnellste Runde Bautista in 1:26,358 min. Die Top-4 zwei Sekunden vor Petrucci und Locatelli. Aegerter auf 9, Öttl 13. Sykes Siebter, Lecuona Elfter.



Runde 3: Razgatlioglu brennt in 1:26,127 min in den Asphalt und ist am Hinterrad von Rea.



Runde 4: Rea und Razgatlioglu 1 sec vor Bautista. Petrucci verliert P5 an Locatelli. Gerloff vorbei an Sykes auf Platz 7.



Runde 5: Die Top-3 unverändert. Aegerter (9.) kämpft mit Gerloff, Sykes und Bassani um Platz 7.



Runde 6: Bautista fährt eine 1:25,896 min und ist an Rea/Razgatlioglu wieder dran.



Runde 7: Rea quetscht seine Kawasaki aus, kann seine Verfolger aber nicht abschütteln. Aegerter Zehnter, Öttl Zwölfter.



Runde 8: Aegerter (11.) verliert eine weitere Position an Redding (10.)



Runde 9: Rea unter Druck von Razgatlioglu, der eine Track-Limit-Warnung erhielt und die Führung übernimmt. Sturz Sykes.



Letzte Runde: Razgatlioglu gewinnt, Bautista bremst Rea in der Fogarty-Esses aus und wird Zweiter. Rea Dritter. Öttl schnappt sich noch Aegerter (11.) und wird Zehnter.