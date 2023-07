BMW: Scott Redding genießt wieder, Tom Sykes sah gelb

Donington Park ist eine der besten Rennstrecken für das Superbike von BMW. Im Vergleich zu Barcelona und Misano ist ein Aufwärtstrend erkennbar, aber Scott Redding und Tom Sykes balgten sich um Platz 8.

Nach den katastrophalen Rennen in Barcelona und Misano gibt es endlich wieder einen Hoffnungsschimmer bei BMW. Die Plätze 8 und 9 von Scott Redding und Tom Sykes reißen zwar niemanden zu Jubelstürmen hin, 12 sec Rückstand auf Seriensieger Alvaro Bautista (Ducati) machen sich aber viel besser als zwischen 19 und 29 sec in Spanien und Italien.

© Gold & Goose Willkommen zurück in Donington Park, Álvaro Bautista © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Andrea Locatelli & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Tom Sykes © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Oliver König © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Der Start des Rennens © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Polesetter Jonathan Rea © Gold & Goose Superpole - Danilo Petrucci, Jonathan Rea & Álvaro Bautista © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose 1. Rennen - Toprak Razgatlioglu, Álvaro Bautista & Jonathan Rea Zurück Weiter

Wer bester BMW-Fahrer wird, entschied sich erst in der letzten Runde, als sich Redding in die «Melbourne Hairpin» hinein an Sykes vorbeibremste und so Achter wurde.



Sykes hatte sich für Startplatz 8 qualifiziert, Redding nur für den 12.

«Die Superpole war nicht so schlecht, aber auch nicht so gut», erzählte Scott. «Ich hatte das Gefühl, dass ich das Motorrad wirklich hart pushe, aber die Rundenzeit kam nicht. Es war knapp, und ich wurde Zwölfter. Dann haben wir für das Rennen am Nachmittag einige Dinge am Motorrad verändert. Die Sonne kam heraus, also waren die Temperaturen etwas höher, und ich spürte sofort, dass sich das Motorrad etwas besser anfühlt, so wie es vergangenes Jahr hier der Fall war. Also musste ich auf dem Gefühl aufbauen. Es wurde immer besser, was gut war. Ich hatte das ganze Rennen über eine gute Pace, und es war seit langer Zeit das erste Rennen, das ich genossen habe.»

Sykes hatte den Speed für Startplatz 1 und lag im Qualifying im letzten Sektor 0,4 sec vor dem späteren Polesetter Jonathan Rea (Kawasaki), als er wegen gelber Flaggen das Gas zudrehen musste.

«Das war Pech, ich bin etwas frustriert», meinte der Ersatz für den verletzten Michael van der Mark. «Im Rennen hatte ich einen sehr guten Start. Ich dachte wirklich, dass ich mich auf den fünften oder sechsten Platz vorarbeiten könnte. Aber leider konnte ich nicht so pushen, wie ich es gerne getan hätte. Danach war das Motorrad konstant, ich hatte die Jungs vor mir in Sichtweite. In der letzten Runde dachte ich dann leider, dass ich etwas gesehen habe, das aussah wie das gelbe Blinken auf den LED-Tafeln. Also habe ich das Überholmanöver gegen Bassani nicht gestartet und Scott hat mich im Melbourne Loop überholt. Ich dachte wirklich, dass dort gelbe Flaggen waren, aber anscheinend war das nicht der Fall. Also doppelter Frust. Abgesehen davon gibt es einige positive Dinge, die wir mitnehmen.»