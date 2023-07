Trotz gültigem BMW-Vertrag: Bauernopfer Loris Baz?

Bis zum kommenden Samstag muss sich Scott Redding entscheiden, ob er seine Option für weitere zwei Jahre mit BMW in der Superbike-WM zieht. Tut er das, hat der deutsche Hersteller fünf Fahrer für vier M1000RR.

Mit der Verpflichtung von Toprak Razgatlioglu für die Superbike-WM 2024 ist BMW ein hohes finanzielles Risiko eingegangen. Der deutsche Hersteller wird auch nächstes Jahr je zwei Werksmotorräder in den Teams ROKiT BMW Motorrad Motorsport (Shaun Muir Racing) und Bonovo action einsetzen, es gibt also Platz für vier Fahrer. Neben Toprak haben Michael van der Mark, Garrett Gerloff sowie Loris Baz einen gültigen Vertrag für 2024.

Und Scott Redding hat eine Option auf weitere zwei Jahre im Team von Shaun Muir, die er bis zum 15. Juli 2023 ziehen muss, will er bleiben.



Als Alternative hat Redding nur das Yamaha-Werksteam, dann würde er mit Razgatlioglu den Platz tauschen. Gelingt seinem Manager Michael Bartholemy bis Samstag kein Vertragsabschluss mit Yamaha, dann werden sie mit BMW verlängern.

Bereits Anfang Juni in Misano hat sich abgezeichnet, dass in diesem Fall Loris Baz zum Bauernopfer wird. BMW würde den Franzosen als fünften Mann aussortieren und müsste eine vertraglich vereinbarte Strafe bezahlen. Das käme deutlich günstiger, als das Gleiche mit Redding zu machen. Außerdem sprechen die Ergebnisse für den Engländer.

«Ich warte auf die Antwort von Scott», sagte Baz am Donnerstagnachmittag beim Treffen mit SPEEDWEEK.com im Fahrerlager des «Autodromo Enzo e Dino Ferrari» in Imola. «Ich hoffe immer noch, dass ich hierbleiben kann. Wegen der Verletzungen von Mandalika konnte ich dieses Jahr nicht viel zeigen, zurückzukommen war sehr hart. Ich war anschließend nicht in Bestform, um schnell zu fahren. Und etwas Pech hatte ich zuletzt auch.»

«Ich bin zum ersten Mal in dieser Situation», meinte der 2-fache Superbike-Sieger (auf Kawasaki) zu seiner schlechten Ausgangslage für 2024, obwohl er einen gültigen Vertrag hat. «Ich versuche, nicht daran zu denken. Glücklicherweise habe ich mit Eric Mahé den besten Manager der französischen Fahrer, das ist seine Aufgabe. Ich vertraue ihm und weiß, dass er in Anbetracht der Situation mit der bestmöglichen Lösung für mich aufwarten wird. Wir werden sehen, was mir das Leben offeriert. Ich weiß, dass ich es verdient habe, hier zu sein. Man bekommt aber nicht immer, was man verdient.»

Kann Baz nachvollziehen, dass sich BMW mit der Verpflichtung von Toprak bewusst in diese für alle Beteiligten unschöne Situation manövriert hat?



«Wenn du Toprak verpflichten kannst, dann ist es schwer, das nicht zu tun», meinte der 30-Jährige. «Ich denke über die ganzen Vertragsdinge nicht viel nach und bin auch auf niemanden böse. Sie haben den besten Fahrer in der Startaufstellung verpflichtet und ich würde gerne im Bonovo-Team bleiben, weil ich diese Leute liebe. Also hoffe ich, dass Scott etwas anderes findet. Ist das nicht der Fall, werde ich am Montag über etwas anderes nachdenken.»