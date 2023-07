Marc VDS in SBK-WM: Ducati konnte nicht nein sagen

In der Superbike-WM 2023 rüstet Ducati bereits vier Teams mit der V4R aus, im nächsten Jahr kommt mit Marc VDS Racing ein fünftes hinzu. Es war geradezu ausgeschlossen, dass Ducati dem GP-Team einen Korb gibt.

Der Einstieg von Marc VDS Racing in die Superbike-WM 2024 war die Neuigkeit am Donnerstag. Das belgische Team hat im Laufe der Jahre und in allen GP-Klassen vielfältige Erfahrungen gesammelt und war hauptsächlich in der Moto2 sehr erfolgreich. Marc VDS steht für den Brauerei-Unternehmer und Mäzen Marc van der Straten, der für die solide Finanzierung sorgt.

Weil Pilot Sam Lowes mit aktuell 32 Jahren und zehn Monaten der mit Abstand älteste Fahrer in der Moto2-WM ist, gab es schon länger die Überlegungen, mit dem Engländer in die Superbike-WM einzusteigen. Für den Zwillingsbruder von Kawasaki-Werkspilot Alex Lowes schließt sich nun der Kreis, nachdem er 2013 als Supersport-Weltmeister ins GP-Paddock gewechselt war.

Marc VDS Teammanagerin Marina Rossi traf sich Anfang Juni beim Meeting in Misano mit Ducati-Sportdirektor Paolo Ciabatti, um die Möglichkeiten für ein Ein-Mann-Team mit Sam Lowes als Fahrer zu erörtern. Für Ciabatti war die Anfrage eine von der Sorte, die er nicht ablehnen konnte.

«Marc VDS ist mit drei gewonnenen Weltmeistertiteln eine der professionellsten und erfolgreichsten Strukturen in der Moto2-WM. Ihre Teilnahme an der Superbike-WM 2024 mit unserer konkurrenzfähigen Panigale V4R stellt einen Mehrwert für die gesamte Meisterschaft dar», argumentierte der 65-Jährige. «Ich möchte mich persönlich, auch im Namen von Ducati Corse, bei Marc van der Straten für sein Vertrauen und sein Engagement für dieses aufregende neue Rennprojekt gemeinsam mit Ducati bedanken.»

Neben dem Werksteam Arubu.it und den Kundenteams von Barni Racing, Go Eleven und Motocorsa wird Marc VDS das fünfte Ducati-Team sein. Wir werden kommende Saison also mindestens sechs V4R sehen.