Fix: MarcVDS mit Ducati und Lowes in SBK-WM 2024!

Die Sensation ist perfekt. Mit MarcVDS steigt ein starkes Team in die Superbike-WM 2024 ein. Mit der Ducati V4R und Sam Lowes ist man Erfolg versprechend aufgestellt.

Regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com wissen seit Anfang Juni von den Plänen von MarcVDS, ein Team in der Superbike-WM auf die Beine zu stellen, seit wenigen Minuten ist es offiziell!

Nach der Moto3, Moto2, MotoGP und auch MotoE wagt sich die belgische Truppe nun in das Paddock der umkämpften seriennahen Weltmeisterschaft. Dafür verbündete sich MarcVDS mit Ducati, als Fahrer ist Sam Lowes vorgesehen.



«Ich freue mich und bin bereit, dieses neue Abenteuer in der Superbike-Weltmeisterschaft zu beginnen», sagte der Brauerei-Unternehmer Marc van der Straten. «Und es macht mir noch mehr Freude, es mit unserem großartigen Fahrer Sam Lowes zu tun. Ich bin auch sehr stolz darauf, dieses neue Abenteuer mit Ducati zu beginnen, denn das ist zweifelsohne das Motorrad, auf dem man in der Superbike-WM fahren sollte. Diese Gelegenheit zur Expansion kommt zum perfekten Zeitpunkt. Nach 14 Jahren in der MotoGP, in denen das Marc VDS Racing Team großes Potenzial gezeigt hat, sind wir bereit, uns einer neuen Herausforderung zu stellen.»

Der Zwillingsbruder von Kawasaki-Werkspilot Alex Lowes wechselte nach dem Gewinn der Supersport-WM 2013 in die Moto2 und bestritt 2017 sogar ein Jahr mit Aprilia in der MotoGP-Kategorie. Für den 32-Jährigen ist die Superbike-WM ebenfalls eine neue Kategorie.



«Ich muss viel lernen, unter anderem das Motorrad, die Reifen und einige neue Strecken», ist sich Sam der Herausforderung bewusst. «Aber ich bin sehr motiviert und freue mich auf diese Chance. Ich bin sehr aufgeschlossen und bereit, mich anzupassen und zu lernen, was ich benötige, um in der Superbike-WM konkurrenzfähig zu sein. Ich hatte immer das Ziel, die Superbike-WM zu bestreiten. Nachdem ich 2013 die Supersport-Weltmeisterschaft gewonnen hatte, war das ein normaler Schritt. Aber ich habe mich damals entschieden, es im GP-Paddock zu versuchen. Ich denke, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, in die SBK-WM wechseln.»