Garrett Gerloff (BMW): «Es wird ums Überleben gehen»

Als Dritter der Freitagtrainings überraschte BMW-Pilot Garrett Gerloff. Überrascht war auch sein Bonovo-Teamkollege Loris Baz, als er vom Texaner von hinten abgeschossen wurde.

Als Garrett Gerloff zu Beginn des zweiten Trainings noch auf der Einrollrunde seinen Bonovo-Teamkollegen Loris Baz abräumte, wurden Erinnerungen an 2021 wach, als der US-Amerikaner, seinerzeit bei GRT Yamaha, Toprak Razgatlioglu aus dem Rennen riss. Die Situation in Imola war anders, sagt Gerloff.

«Ich muss mich bei meinem Team und bei Loris dafür entschuldigen. Ich werde es erklären und das soll nicht wie eine Ausrede klingen», betonte der 27-Jährige. «Alle fuhren in der Out-Lap ziemlich langsam und ich sah, dass der Abstand zwischen Loris und seinem Vordermann recht groß war. Ich überholte Baldassarri und erreichte den Bremspunkt – mein Team sah in den Daten, dass ich viel langsamer als auf einer normalen Runde war – Loris war aber noch einmal deutlich langsamer. Die Lücke zu ihm war dann schnell geschlossen und es passierte.»

Mit einer reparierten M1000RR brauste Gerloff dann überraschend auf Platz 3 der kombinierten Zeitenliste. Dass die BMW in Imola gut funktioniert, bedeutet das aber nicht.

«Es war vielmehr der SCQ-Reifen, der mir meine Rundenzeit ermöglichte. Mit einem Rennreifen kann ich konstant 1:48 min fahren, was sicher weit von einem dritten Platz entfernt sein wird», gab Gerloff zu, der das Layout der italienischen Piste liebt. «Imola erinnert mich an ein paar Strecken in den USA. Dort haben wir einige Pisten mit blind anzufahrenden Kurven, wo man sehr präzise sein muss. Die MotoAmerica war eine gute Schule für Imola. Ich mag die Sektion von Kurve 8 zur Acque Minerali – eine super schöne Kombination. Der Asphalt ist wie poliert und bietet relativ wenig Grip. Ich gehe davon aus, dass es am Samstag mit den noch höheren Temperaturen noch schlechter wird. Es wird im ersten Lauf wohl in erster Linie darum gehen, zu überleben und nicht zu stürzen.»