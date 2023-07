Imola, FP2: BMW-Fahrer räumen sich ab – Ducati vorn

Michael Rinaldi in Imola

Das zweite Training der Superbike-WM 2023 in Imola begann mit einem ärgerlichen Sturz der Bonovo BMW-Piloten. Für die Tagesbestzeit sorgte indes Ducati-Werkspilot Michael Rinaldi. Öttl und Aegerter nicht in den Top-10.

Die Superbike-WM erwartet in Imola ein nicht nur sprichwörtlich heißes Wochenende. Bereits im ersten Training am Vormittag zeigte das Thermometer im Schatten 28 Grad Celsius, in der Spitze werden um 40 Grad erwartet.

Im FP1 setzten sich erwartungsgemäß die Top-Piloten an die Spitze der Zeitenliste. Angeführt von Toprak Razgatlioglu (Yamaha) in 1:47,661 min folgten Jonathan Rea (Kawasaki) und Álvaro Bautista (Ducati). Hinter dem Weltmeister reihten sich mit Michael Rinaldi, Danilo Petrucci und Axel Bassani drei weitere Ducati-Piloten ein, obwohl die Drehzahl der V4R um 250/min kastriert wurde.

Bester BMW-Pilot wurde Garrett Gerloff (Bonovo action) als Neunter, die beste Honda stellte Xavi Vierge auf die 14. Position. Dominique Aegerter (Yamaha) und Philipp Öttl (Ducati) folgten auf den Positionen 17 und 18.

Gleich zu Beginn der Session räumte Garrett Gerloff (BMW) seinen Bonovo-Teamkollegen Loris Baz ab. Die erste ernst zu nehmende Zeit kam von Axel Bassani nach sieben Minuten in 1:47,600 min und damit um 0,061 sec schneller als Razgatlioglu am Vormittag. Auf der nächsten fliegenden Runde legte der Ducati-Privatier eine 1:47,475 min nach. Kurz darauf wurde die Session nach einem Sturz von Gabriele Ruiu (BMW) unterbrochen.

Wenige Minuten nach Fortsetzung der Session bereits der nächste Sturz: Dieses Mal erwischte es Rea beim Anbremsen der Schikane – ein weiterer Abbruch war die Folge und auch die übrigen 27 Minuten sollten nicht ohne Zwischenfall bleiben. Bei Restart war es erneut Bassani, der in 1:47,548 min für eine neue Bestmarke sorgte.

Zum Vergleich: Den Rundenrekord in Imola stellte Chaz Davies (Ducati V4R) bei deutlich kühleren Bedingungen im Superpole-Race 2019 in 1:45,727 min auf.

Bei noch 15 Minuten hatten die meisten Piloten eine Steigerung erreicht, nicht aber die Top-4 vom FP1. Erst jetzt konnten die Bonovo-Piloten nach einer Reparatur ihrer Motorräder am zweiten Training teilnehmen.

Für die letzten Minuten holten sich die Superbike-Asse für eine schnelle Runde neue Reifen ab. Den Anfang machte Danilo Petrucci, der sich in 1:47,720 min hinter Bassani einreihte, wenig später aber von Razgatlioglu verdrängt wurde.

Bei noch vier Minuten brannte Alex Lowes (Kawasaki) in 1:47,279 min eine neue Bestzeit in den Asphalt, 0,269 sec schneller als Bassani. Als Tito Rabat (Kawasaki) bei noch 2.36 min wie Rea in der Schikane stürzte, folgte der letzte Abbruch.

Eine fliegende Runde konnten die Superbike-Piloten noch fahren, und diese wurde genutzt: Michael Rinaldi fuhr mit seiner Ducati in 1:47,128 min noch einmal schneller und Gerloff überraschte als Dritter.

In der kombinierten Zeitenliste führt Rinaldi vor Lowes, Gerloff, Bassani und Locatelli. Die Superbike-Stars Razgatlioglu, Rea und Bautista landen dahinter auf den Positionen 6, 7 und 8. Öttl auf 13, Aegerter nur auf 19.