Schrammen im Gesicht: Toprak krachte auf den Lenker

Yamaha-Werksfahrer Toprak Razgatlioglu hatte in der Vorbereitung auf die Superbike-WM in Imola einen Unfall mit seiner Enduro-Maschine. Seine Pace im Training am Freitag war gut, doch es wurde nur Platz 6.

Der Trainings-Freitag in Imola lässt kaum Schlüsse zu. In der zweiten Session am Nachmittag, die bei 52 Grad Celsius Asphalttemperatur dreimal wegen Stürzen unterbrochen werden musste, drehten bis auf drei Fahrer alle ihre schnellste Runde und rückten teilweise sogar mit Qualifyer-Hinterreifen aus.

Lediglich die drei Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Yamaha), Jonathan Rea (Kawasaki) und Alvaro Bautista (Ducati) konzentrierten sich auf einen Long-run und tauchen deshalb in der kombinierten Zeitenliste aus FP1 und FP2 nur auf den Positionen 6 bis 8 auf.

«Für mich war der Freitag okay», fasste Toprak beim Treffen mit SPEEDWEEK.com zusammen. «In meiner Rennsimulation fuhr ich nach zehn Runden noch 1:48 min, das ist gut. Das ist wichtig, weil das Rennen über 19 Runden geht und es sehr heiß wird. Und alle Ducati sind auf dieser Strecke sehr stark. Ich brauche nur etwas mehr Grip am Hinterrad, dann kann ich entspannter fahren und muss nicht mehr so kämpfen. In der Rennsimulation waren meine Zeiten nach acht Runden fast gleich wie die von Alvaro, ein paar Runden waren sogar besser als bei ihm. Johnny Rea wird noch kommen, auch wenn er im FP2 nicht so stark war. Er ist in den Rennen immer für Kämpfe gut.»

«Ich hoffe, dass ich hier gewinnen kann», ergänzte das Yamaha-Ass. «Ich brauche das und gebe immer alles. Es sieht so aus, als könnten wir stark sein. Die Ducati sind in den ersten beiden Sektoren sehr schnell, ich in den letzten beiden. Wenn ich in den Rennen jemanden vor mir habe, glaube ich, dass ich mich etwas verbessern kann.»

Unter dem linken Auge hat Toprak einen Schnitt, den er mit einem Pflaster zusammenhält. Was ist geschehen? «Letzte Woche hatte ich einen kleinen Unfall mit dem Enduro-Bike», schmunzelte er. «Ich bin nicht gestürzt, nach einem Sprung hat aber die Federung durchgeschlagen und ich bin mit dem Gesicht auf den Lenker gekracht. Ich fuhr mit einem Halbschalenhelm und habe etwas gelernt: Nächstes Mal nehme ich einen Integralhelm.»