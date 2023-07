Bei Yamaha abgeblitzt: Redding verlängert mit BMW

Das Superbike-WM-Team von Yamaha wartet ab, wie sich MotoGP-Pilot Franco Morbidelli für 2024 entscheidet. Scott Redding wird aus Zeitnot und mangels Alternative seinen Vertrag mit BMW verlängern.

Bis zum 15. Juli 2023 hat Scott Redding Zeit, um seine Option bei BMW zu ziehen und damit seinen Vertrag für die Superbike-WM bis Ende 2025 zu verlängern.

Der 12-fache Laufsieger hat in seinen eineinhalb Jahren als bester BMW-Werksfahrer nur drei Podestplätze erobert, vor Imola an diesem Wochenende liegt er auf dem erbarmungswürdigen 13. Gesamtrang. Seine beste Saisonleistung zeigte Redding als Vierter bei seinem Heimrennen in Donington Park.



Aus diesem Grund hat Scott die BMW-Option nicht schon frühzeitig gezogen, sondern wartet bis zum letzten Moment: Am morgigen Samstag um 23.59 Uhr läuft die Frist ab.



Bis zuletzt hat er gehofft, den Platz des scheidenden Toprak Razgatlioglu im Yamaha-Werksteam zu bekommen – der Türke fährt ab 2024 für BMW.



Doch inzwischen fest: Das Superbike-Werksteam von Yamaha wartet ab, wie sich Franco Morbidelli entscheidet. Der Italiener muss seinen Platz in Yamahas MotoGP-Team für Alex Rins räumen und hat im GP-Paddock nur das Ducati-Team von Gresini als Alternative. Nur falls er auch dort durch den Rost fällt, kommt das Superbike-Team für den 29-Jährigen in Frage.



Für Yamahas Road-Racing-Manager Andrea Dosoli kommt die Deadline von Redding zu früh. Der Italiener muss auf Anweisung von oben warten, ob er Morbidelli bekommt. Somit bleibt Redding nichts anderes übrig, als aus Mangel an Alternativen die Option bei BMW zu ziehen.



Damit hat BMW für 2024 fünf Fahrer unter Vertrag, wird aber nur vier M1000RR einsetzen – zwei bei ROKiT BMW Motorrad Motorsport und zwei bei Bonovo action. Zum Bauernopfer wird Loris Baz, der sich für nächstes Jahr einen neuen Job suchen muss.



Wer im BMW-Werksteam an der Seite von Razgatlioglu fahren wird, ist offen. Denn Michael van der Mark und Scott Redding haben wiederholt gesagt, dass sie das Team nicht wechseln wollen. Dem Vernehmen nach haben sie dafür auch vertragliche Zusicherungen.



Jetzt ist es die Aufgabe von Motorsport-Direktor Marc Bongers, einen der beiden zu überzeugen, 2024 im Satelliten-Team Bonovo action an der Seite von Garrett Gerloff zu starten.