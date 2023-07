Imola, FP1: Toprak, Rea, Bautista innerhalb 0,03 sec

Yamaha-Werksfahrer Toprak Razgatlioglu sorgte im FP1 der Superbike-WM in Imola für die Bestzeit, Jonathan Rea (Kawasaki) und Alvaro Bautista (Ducati) waren beinahe gleich schnell.

Seit Tagen stöhnen Teile Italiens unter der Sommerhitze. Nach knapp 40 Grad Celsius am Mittwoch, war es in Imola am Donnerstag mit 32 Grad verhältnismäßig angenehm. Am Freitag ist das Wetter ähnlich, von Samstag bis Mittwoch wird es zunehmend heißer – das Maximum soll bei 42 Grad liegen.



Als am Freitagvormittag um 10.30 Uhr das erste freie Training begann, hatte es 28 Grad Luft- und 41 Grad Asphalttemperatur.

Es ist vier Jahre her, dass die Superbike-WM in Imola zu Gast war. 2019 gewann Jonathan Rea beide Läufe, das zweite Hauptrennen wurde damals wegen Regen abgesagt.



Den Pole-Rekord hält Chaz Davies (Ducati, 2019) mit 1:45,180 min, die schnellste Rennrunde (1:45,727 min) drehte ebenfalls der Waliser.

Zur Halbzeit der 45-minütigen Session führte Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu mit 1:47,990 min und lag damit 3/10 sec vor Jonathan Rea (Kawasaki).



Sieben Minuten vor Schluss verbesserte sich Razgatlioglu auf 1:47,661 min. Obwohl einige Piloten in den ersten drei Sektoren schneller waren als der Türke, kam an diese Zeit keiner heran.

Toprak fuhr 0,003 sec schneller als Rea auf Platz 2. Weltmeister Alvaro Bautista kam mit 0,030 sec Rückstand auf Platz 3, obwohl die Maximaldrehzahl seiner Ducati zum zweiten Mal in diesem Jahr um 250/min reduziert wurde und der Motor jetzt nur noch 15.600/min dreht.



Auf den Plätzen 4 bis 6 folgt das Ducati-Trio Michael Rinaldi, Axel Bassani und Danilo Petrucci.

Garrett Gerloff aus dem deutschen Team Bonovo action brachte die beste BMW auf Platz 9, direkt gefolgt von seinen Markenkollegen Scott Redding und Loris Baz.



Im BMW-Werksteam kommt dieses Wochenende Leon Haslam (13.) zum Einsatz, nachdem sich Ersatzfahrer Tom Sykes bei seinem Sturz in Donington Park zehn Rippen und den Knöchel links gebrochen hat. Michael van der Mark wird nach seiner Verletzung voraussichtlich in Most/Tschechien in gut zwei Wochen zurückkehren.

Für den Schweizer Domi Aegerter (GRT Yamaha) und den Bayer Philipp Öttl (Go Eleven Ducati) ist das «Autodromo Enzo e Dino Ferrari» neu mit dem Superbike, sie landeten auf den Plätzen 17 und 19.



Petronas Honda startet mit dem Italiener Roberto Tamburini (22.), weil sich Stammfahrer Hafizh Syahrin bei seinem Sturz während des Suzuka-Tests einen verschobenen Bruch des C6-Dornfortsatzes zugezogen hat.

Ergebnisse Superbike-WM Imola, FP1:

1. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:47,661 min

2. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, +0,003 sec

3. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,030

4. Michael Rinaldi (I), Ducati, +0,184

5. Axel Bassani (I), Ducati, +0,281

6. Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,426

7. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,548

8. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,673

9. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,033

10. Scott Redding (GB), BMW, +1,071

11. Loris Baz (F), BMW, +1,256

12. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,483

13. Leon Haslam (GB), BMW, +1,535

14. Xavier Vierge (E), Honda, +1,605

15. Iker Lecuona (E), Honda, +1,625

16. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,827

17. Dominique Aegerter (CH), Yamaha, +1,923

18. Gabriele Ruiu (I), BMW, +1,930

19. Philipp Öttl (D), Ducati, +2,011

20. Lorenzo Baldassarri (I), Yamaha, +2,494

21. Isaac Vinales (E), Kawasaki, +3,455

22. Roberto Tamburini (I), Honda, +3,459

23. Oliver König (CZ), Kawasaki, +3,837

24. Eric Granado (BR), Honda, +3,844

25. Tito Rabat (E), Kawasaki, +5,343