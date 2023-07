Michael Rinaldi (Ducati): Bestzeit mit altem Reifen

Trotz Bestzeit am ersten Trainingstag beklagt Ducati-Werkspilot Michael Rinaldi das von der FIM reduzierte Drehzahllimit seiner V4R. Einem erfolgreichen Superbike-Meeting in Imola scheint das nicht im Wege zu stehen.

Nach seinem Sturz im zweiten Superbike-Lauf in Donington Park weiß Michael Rinaldi, dass er etwas gutzumachen hat. Denn sein Ducati-Vertrag für 2024 ist in der Schwebe, die Verlängerung ist nicht selbstverständlich – eher sogar im Gegenteil. Eine starke Vorstellung beim Heimspiel in Imola hätte der Italiener gute Argumente auf seiner Seite.

Den Anfang machte Rinaldi am ersten Trainingstag. Nach Platz 4 im FP1 fuhr der 27-Jährige am Nachmittag in 1:47,128 min die Tagesbestzeit. Erfreulicher dabei die Art und Weise, wie der Ducati-Pilot seine schnellste Runde absolvierte. «Wegen der diversen Abbrüche war das FP2 schwierig. Kurz von dem Ende lag ich nur an achter Stelle, war deshalb aber nicht beunruhigt und verfolgte unseren Plan. Ich wusste, dass dies nicht meiner Position entspricht», schilderte Rinaldi vom zweiten Training. «Am Ende habe ich mit einem SCX, der schon zehn Runden auf dem Buckel hatte, meine schnellste Zeit gefahren. Ich war selbst überrascht, welche Rundenzeit mit diesem Reifen noch möglich war – andere nutzten für ihre persönliche Bestzeit einen Qualifyer!»

Rinaldi gab zu, dass ihm der Sturz in Donington körperlich zu schaffen machte. Der Italiener hatte sich eine leichte Gehirnerschütterung und Prellungen zugezogen und musste sich am Donnerstag die Freigabe von den Rennärzten einholen. «Zuerst musste ich in Schwung kommen. Denn im ersten Training fühlte ich mich seltsam, weil ich nach dem Sturz nicht trainieren konnte und eine Woche lang überwiegend gelegen habe. Außerdem waren wir ein paar Jahre nicht mehr in Imola. Das alles hat es für mich am Anfang schwieriger gemacht», sagte Rinaldi, dem auch die Hitze zusetzte. «Im ersten Training hielt ich es für unmöglich, bei diesen Bedingungen ein Rennen zu fahren. Aber am Nachmittag begann ich das Bike sanfter zu fahren und konnte so mehr Runden mit weniger Kraftaufwand zurücklegen. So werde ich auch die Rennen schaffen.»

Ab Imola wurde die Ducati V4R um 250/min kastriert, seit Saisonbeginn sogar um 500/min. «Als wir in Barcelona erstmals weniger Drehzahl hatten, konnte ich das schon spüren. Jetzt war es schon ziemlich krass», behauptet Rinaldi. «Wenn ich in den vierten, fünften und sechsten Gang geschaltet habe, fühlte es sich an, als würde nichts passieren. Unser Motor funktioniert in einem bestimmten Bereich ausgezeichnet, aber wenn man den verlässt, spürt man die Reduktion deutlich. Zum Glück können wir das hier in Imola etwas umfahren.»