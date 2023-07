Jonathan Rea: «Mir haben sie 1400/min weggenommen»

Kawasaki wird die inzwischen erlaubte Maximaldrehzahl von 15.100/min erst ab dem zehnten Event in Aragon einsetzen. Superbike-Rekordchampion Jonathan Rea erinnert sich an die Zeit, als man sein Bike kastriert hat.

Alle drei Events nimmt der Motorrad-Weltverband FIM die Leistungsfähigkeit der Superbikes unter die Lupe und passt die Balance in der Folge an, falls der geheime Algorithmus entsprechende Werte ausgespuckt hat.

Seit dem vierten Event in Barcelona durfte der Motor der Kawasaki 250/min höher drehen, seit dem siebten in Imola sogar 500/min. Damit haben die ZX-10RR derzeit eine definierte Maximaldrehzahl von 15.100/min, nachdem sie mit 14.600/min in die Saison gestartet sind.

Zum Vergleich:



Ducati 15.600/min

Honda 15.600

BMW 15.500

Kawasaki 15.100

Yamaha 14.950

Doch Kawasaki hat die Drehzahl nicht gleich angehoben, weil laut Teamauskunft die derzeitige Motorkonfiguration dafür nicht ausgelegt ist. Der japanische Hersteller wartet bis nach dem dritten Kontrollpunkt, das ist der neunte Event in Magny-Cours, um anschließend eine neue Nockenwelle bringen zu dürfen.

Ab der zehnten Veranstaltung in Aragon Ende September haben die Kawasaki dann wieder die Leistungsfähigkeit, wie bei ihrer Einführung zu Beginn der Saison 2021, als eine neue ZX-10RR homologiert wurde. Der Motor wurde damals von der FIM aber nicht als neu anerkannt, deshalb mussten die Kawasaki-Piloten mit der bis dahin vorgeschriebenen Maximaldrehzahl von 14.600/min weiterfahren.

Die Maximaldrehzahl der Ducati wurde seit Saisonbeginn um 500/min reduziert, laut Kawasaki-Star Jonathan Rea hat das kaum Einfluss auf deren sehr gute Beschleunigung. «Ich kann aus Erfahrung sprechen», sagte der sechsfache Weltmeister. «Von der Saison 2017 auf 2018 haben sie mir 1400/min weggenommen – Eintausendvierhundert. Da konntest du wirklich einen Unterschied spüren. Aber Schritte von 250/min… Natürlich macht im Rennsport alles einen Unterschied, wenn wir vom letzten Bisschen reden. Aber wir reden von Peanuts.»

Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu kann sich bei diesem Thema den Sarkasmus nicht verkneifen. «Ich habe das Gefühl, als hätte Ducati nicht richtig verstanden. Man sagte ihnen, sie müssen die Drehzahl um 250/min reduzieren. Ich glaube aber, dass sie sie um 250/min erhöht haben», scherzte der Türke. «Es hat sich nichts geändert, Ducati ist immer stark. Sie haben mehr Motorleistung. Und ihre Leistungskurve ist so, dass die verringerte Drehzahl nichts ändert. Die maximale Leistung haben sie ja nicht bei höchster Drehzahl. Das Drehmoment haben sie trotzdem. Jetzt müssen sie höchstens ein bisschen früher schalten. Uns würde zusätzliche Drehzahl nichts nutzen, weil wir dadurch nicht mehr Power bekommen. Unser Motor ist am Maximum, bei Kawasaki ist es ähnlich. Aber egal, ich kämpfe weiter. In meinem Leben war es immer so, dass ich mit schnelleren Motorrädern zu kämpfen hatte.»