Offiziell: SBK-WM 2023 bekommt ein neues Saisonfinale

Was regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com am 17. Juli erfuhren, ist nun bestätigt: Der Event in Argentinien ist abgesagt. Welche Rennstrecke stattdessen für das Superbike-Finale infrage kommt.

Seit 2018 gastiert die Superbike-WM auf dem Circuito San Juan Villicum in Argentinien, der Vertrag läuft bis Ende 2023, endet also mit dem diesjährigen Saisonfinale vom 13. bis 15. Oktober.



Doch die politische Situation in der Region hat sich geändert, zudem sind die wirtschaftlichen Verhältnisse in dem südamerikanischen Land dramatisch – die Inflation lag im Mai bei 114 Prozent!

Außerdem: Nachdem Leandro Mercado für dieses Jahr in die IDM Superbike gewechselt ist, fehlt ein lokales Zugpferd für die Veranstaltung.



Ohne den Rückhalt der Regierung kann der örtliche Promoter die Weltmeisterschaft nicht stemmen – SPEEDWEEK.com berichtete am 17. Juli davon. Vor wenigen Minuten bestätigte Superbike-Promoter Dorna die Absage von San Juan Villicum.

Trotzdem soll die Saison wie geplant aus zwölf Meetings bestehen. Als Ersatz-Austragungsort ist die Rennstrecke in Jerez de la Frontera vorgesehen, die Bestätigung steht jedoch noch aus.



Weil die Piste am ursprünglichen Termin bereits gebucht ist, könnte das Saisonfinale eine Woche früher vom 6. bis 8. Oktober stattfinden. Die drei letzten Events des Jahres in Aragón, Portimão und Jerez würden dann ab dem 22. September an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden stattfinden.

Jerez stand 1990, zwischen 2013 und 2017 sowie von 2019 bis 2021 im Superbike-Kalender. 2021 dominierte Toprak Razgatlioglu (Yamaha) mit zwei Siegen. Das dritte Rennen wurde nach dem tödlichen Unfall von Dean Berta Vinales in der Supersport-300-Klasse abgesagt.