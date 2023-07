Endlich: Comeback von Michael vd Mark (BMW) in Most

Fast drei Monate dauert die Zwangspause von Michael van der Mark schon an, seit Wochen sehnt der Niederländer sein Comeback herbei. Nun steht fest: In Most tritt ROKit BMW wieder in seiner Stammbesetzung an.

Michael van der Mark hat in den vergangenen anderthalb Jahren mehrere schwere Beinverletzungen erlitten: 2022 Schien- und Wadenbeinbruch (rechts) beim Training mit dem Mountainbike, wenig später am selben Bein den Oberschenkelhals gebrochen nach einem Highsider. Dann wurde seine Saison 2023 am 23. April unterbrochen, als er erneut per Highsider von seiner BMW flog und sich den linken Oberschenkel brach.

Bei den Meetings in Barcelona wurde der 30-Jährige von Ivo Lopes, in Misano und Donington von Tom Sykes und in Imola von Leon Haslam vertreten. Zwischenzeitlich hat van der Mark seine Fitness an mindestens zwei Tracks-Days in Assen getestet und kam zum Ergebnis, dass er sich beim Meeting in Most wieder selbst in den Sattel der M1000RR zu schwingen.

BMW Motorsport Direktor Marc Bongers bestätigte das Comeback des schnellen Niederländers. «Nun schauen wir nach vorne auf Most, eine Strecke, auf der wir im vergangenen Jahr sehr erfolgreich waren. Dort werden wir das Comeback von Michael van der Mark sehen», sagte Bongers.

Das Meeting in Tschechien beginnt am 28. Juli mit den freien Trainings, dann wird van der Mark über drei Monate pausiert haben. Zuvor am Donnerstag muss er sich jedoch die Freigabe der Rennärzte zur Teilnahme einholen.