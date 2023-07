Domi Aegerter (12.): «Von Anfang bis Ende ein Kampf»

Ein Kupplungsschaden sowie die Plätze 14 und 12 sind die magere Ausbeute von Dominique Aegerter bei der Superbike-WM in Imola. «Überholen war schwierig», bemerkte der GRT-Yamaha-Pilot.

«Leider haben wir nicht die Ergebnisse erzielt, die wir uns erhofft hatten», meinte Domi Aegerter am Sonntagabend leicht geknickt. Lediglich in einem Lauf konnte der Rohrbacher punkten, für Platz 12 im zweiten Hauptrennen bekam er vier Zähler und hält jetzt bei 101, womit er Gesamtneunter ist.

Im ersten Rennen am Samstag musste der Yamaha-Pilot mit rutschender Kupplung aufgeben. Im Warm-up am Sonntagmorgen tauchte das Problem erneut auf, weil nicht sämtliche Teile gewechselt worden waren.

«Das Sprintrennen diente in gewisser Weise als Test, weil wir versucht haben, das Motorrad etwas anders abzustimmen», so Aegerter. «Aber es war von Anfang bis Ende ein Kampf und ich kam nicht über Platz 14 hinaus. Das zweite Rennen konnte ich vom zwölften Startplatz aus beginnen, was nicht ideal war, denn im Mittelfeld geht es immer wild zu. Im Vergleich zum ersten Rennen war mein Gefühl ein wenig besser. Die Distanz wurde wegen der eklatanten Bedingungen um vier Runden verkürzt. Trotzdem waren die 15 Runden körperlich unglaublich anstrengend. Ich glaube, ich hatte ein besseres Tempo als Xavi Vierge, aber es war schwierig, ihn zu überholen, weil er in einigen Abschnitten sehr schnell war. Trotzdem konnte ich ihn ein- oder zweimal überholen, aber ich musste jedes Mal einen weiten Bogen fahren, sodass er mich gleich wieder überholte. Später haben mich auch Remy Gardner und Iker Lecuona überholt.»

«Deshalb bin ich mit dem zwölften Platz nicht ganz zufrieden», ergänzte Domi, der gut 25 sec hinter Sieger und Markenkollege Toprak Razgatlioglu ins Ziel kam. «Andererseits war es wichtig, diese Runden an einem Stück zu fahren, um Daten zu sammeln und Feedback zu bekommen. Aber vor allem, um wieder Selbstvertrauen zu gewinnen. Imola war eine neue Strecke für mich. Dennoch hatte ich bessere Ergebnisse erwartet. Als nächstes steht Most auf dem Programm, wo ich die Strecke aus den letzten beiden Jahren mit der Supersport-Maschine kenne.»