Remy Gardner (2./Yamaha) nur 0,012 sec hinter Toprak

Remy Gardner in Most

Unter den Yamaha-Piloten hat Toprak Razgatlioglu eine Ausnahmestellung, am ersten Trainingstag der Superbike-WM 2023 in Most überraschte aber Privatier Remy Gardner mit einer erstaunlichen Performance.

«Dafür braucht man Eier», schmunzelte Remy Gardner auf die Frage von SPEEDWEEK.com, wie ihm seine fantastische Rundenzeit gelungen ist. Der Australier im Yamaha-Team GRT fuhr in 1:32,379 min nur 0,012 sec langsamer als Werkspilot Toprak Razgatlioglu, der für die Tagesbestzeit sorgte.

Mit dieser Performance muss man dem 25-Jährigen in Tschechien sein erstes Top-5-Ergebnis zutrauen. Sein bisher bestes Finish ist ein sechster Platz im zweiten Lauf in Assen.



«Vor acht Jahren war ich für einen Moto2-Testtag in Most – sonderlich gut erinnern konnte ich mich an die Strecke aber nicht mehr. Ich wusste aber, dass das Layout ziemlich cool ist und Spaß macht», erzählte Gardner weiter.«Seit Donington geht es aufwärts. Dort haben wir eine Lösung für ein Problem gefunden, das wir seit Saisonbeginn hatten. Es waren starke Vibrationen, die ordentliches Chattering verursachten. Die Ergebnisse spiegelten das bisher nicht wider, weil ich Donington nicht kannte und in Imola krank war. Aber mittlerweile geht es mir besser und auch das Vertrauen zum Motorrad steigert sich.»

Während Toprak Razgatlioglu sein Motorrad aggressiv um die Piste prügelt, spult Gardner eher unspektakulär seine Runden ab.



«Toprak ist in der letzten Bremsphase extrem stark. Man sieht es schon von außen, dass bei ihm das Hinterrad noch in der Luft ist, wenn er das Bike in Schräglage bringt. Außerdem schafft er es, sehr früh wieder ans Gas zu gehen. Das sind die beiden Bereiche, wo er die Zeit holt», betonte der GRT-Pilot die Unterschiede zum Weltmeister von 2021. «Ich denke aber nicht, dass das die einzige Methode ist, um mit der Yamaha schnell zu sein. Natürlich muss man stark bremsen, aber ein paar Meter früher und dafür mit mehr Kurvenspeed zu fahren, funktioniert mit der R1 auch.»