Danilo Petrucci (3.): Erstmals bester Ducati-Pilot

Im ersten Superbike-Lauf in Most fuhr Danilo Petrucci eine weitere Podestplatzierung ein. Als einziger Top-Pilot von Ducati traf der Italiener die richtige Reifenwahl für die schwierigen Bedingungen.

Die Bedingungen im ersten Rennen der Superbike-WM 2023 in Most waren tückisch. Zu Beginn war die Strecke nass, aber der Regen wurde stetig weniger und der Asphalt trocknete zügig ab. Zu Beginn waren die Piloten mit Regenreifen im Vorteil, am Ende wurden die schnellsten Zeiten mit Slicks gefahren.



Aber der Zeitverlust für den Reifenwechsel war zu groß, mit Intermediate-Reifen war man am besten aufgestellt – so wie Sieger Jonathan Rea (Kawasaki), Toprak Razgatlioglu (2./Yamaha) und Danilo Petrucci (3./Ducati).

Petrucci war sich unsicher, welche Reifen er für das Rennen nehmen soll. «Die Bedingungen waren schwer zu verstehen. Es regnete teilweise heftig und es war komplett nass, es stand aber kein Wasser auf der Strecke», erzählte der 32-Jährige SPEEDWEEK.com. «Ich hatte zuerst Regenreifen montieren lassen, weil ich mit Intermediates überhaupt keine Erfahrung habe. Dann sah ich aber Toprak und Jonathan mit den Intermediates und dachte mir, sie kämpfen um die Meisterschaft und wissen, was sie tun.»

«Die Entscheidung traf dann am Ende mein Teamchef – weil die Wolken seiner Meinung freundlicher aussahen», schmunzelte Petrucci. «Aber ich war überrascht, wie gut die Reifen funktionierten. Selbst als es komplett trocken war, konnte man mit ihnen ordentlich pushen, wenn auch nicht so sehr wie mit Slicks. Da war mir klar, dass, wenn ich es nicht wegwerfe, ich aufs Podium fahren kann.»

Für den Dakar-Etappensieger ist der dritte Platz in Tschechien das zweite Podium nach Lauf 2 in Donington Park.



«Über dieses Podium freue ich mich besonders: Bester Privatier, die beste Ducati und ein dritter Platz sind klasse Ergebnisse», ergänzte der Italiener.