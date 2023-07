Razgatlioglu: «Sieht aus, als wäre Bautista verloren»

Polesetter Toprak Razgatlioglu verspielte seine Siegchancen im ersten Superbike-Rennen in Most, weil er in der Anfangsphase auf nasser Strecke zu zögerlich fuhr. Anschließend zeigte er eine bewundernswerte Leistung.

Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu hat (fast) alles richtig gemacht. Er entschied sich in der tückischen Anfangsphase des ersten Superbike-Rennens in Most für Intermediate-Reifen vorne und hinten, womit er sich im Gegensatz zu den Gegnern auf Regenreifen, die später auf Slicks wechselten, den mindestens 73 Sekunden langen Boxenstopp sparte.

Von Pole-Position gestartet fiel Toprak in der ersten Runde bis auf Position 12 zurück, während Jonathan Rea (Kawasaki) als Bester der Fahrer mit Intermediates auf Rang 5 lag. In Runde 6 übernahm der Rekordchampion die Führung und gab sie bis ins Ziel nicht mehr ab.

Razgatlioglu fuhr zwar zeitweise deutlich schneller als Rea, die 15 sec Rückstand, die er sich in den ersten Runden eingehandelt hatte, konnte er aber nicht mehr aufholen. Auf Platz 2 fehlten ihm nach 22 Runden und gut 92 Kilometern 4,007 sec zu Rea, der erstmals seit dem 20. November 2022 in Australien wieder ein Rennen gewann.

«Mein größtes Problem war die Anfangsphase, da war ich nicht sehr stark», hielt Toprak in kleiner Medienrunde fest. «Ich hatte keine Erfahrung mit den Intermediate-Reifen, das war erst das dritte Mal, dass ich mit ihnen fuhr. Mir war nicht klar, wie viel Grip der Reifen hat, deshalb war ich am Anfang so langsam. Nach und nach wurde ich schneller, aber das war nicht genug, um zu gewinnen. Ich sah, wie Johnny pushte und versuchte ihm zu folgen. Aber wir wissen alle, dass er im Regen immer schnell ist.»

«Wäre ich zu Beginn stärker gewesen, hätte ich leicht gewonnen», ärgerte sich der Türke. «Immerhin, ich bin nicht gestürzt, wir haben gute Arbeit geleistet und viele Punkte für die Meisterschaft mitgenommen. Jetzt liege ich 54 Punkte hinter Alvaro – das ist eine gute Nummer, ich mag sie. Es kommen noch viele Rennen, deshalb schaue ich nicht auf die Punkte.»

Bautista hatte in Most am Samstag doppeltes Pech: Erst wurden ihm wegen gelber Flaggen seine beiden besten Runden im Qualifying gestrichen, weshalb er nur als 14. auf dem Grid stand. Und dann funktionierte der Boxenstopp nicht planmäßig und der Spanier verlor beim Wechsel von Regenreifen auf Slicks 20 sec zusätzlich. Ins Ziel kam er als Zwölfter, 42 sec hinter Rea.

Nach dem ersten Rennen in Imola hatte Bautista bereits 98 Punkte Vorsprung auf den Zweiten Razgatlioglu, nach dem Sturz des Spaniers im zweiten Hauptrennen in Italien und dem missglückten ersten Lauf in Tschechien sind es noch 54.

«Dieses Wochenende ist Alvaro nicht stark, ich weiß auch nicht, wie es in Magny-Cours sein wird», überlegte Toprak. «Hier sieht es so aus, als wäre er verloren. Ich hatte auf Trockenrennen gehofft, mit dem SC1-Hinterreifen bin ich sehr stark. So hätte ich alle drei Rennen gewinnen können. Aber dann kam der Regen und ich musste mit den Intermediates fahren. Ich mag diese Reifen nicht, ich bevorzuge Regen- oder Trockenreifen. Deshalb überlegte ich mir, ob ich mit einem Slick-Hinterreifen starte. Das war die Ideen von meinem Crew-Chief Phil Marron. In Sektor 2 und 3 war es aber nass. Mit Slicks wäre ich die letzten sechs Runden stärker gewesen, aber sei’s drum. Böse bin ich auf mich selbst, weil ich zu Rennbeginn nicht stark war. Ich fuhr mit den Intermediates, als wären Slicks montiert – ohne Schräglage. Wenn das Wetter gut ist, kann ich vielleicht die zwei Rennen am Sonntag gewinnen.»