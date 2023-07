Erlösung für Jonathan Rea: Erster Superbike-Sieg 2023

Jonathan Rea gewann den ersten Superbike-Lauf in Most

Nach 23 sieglosen Rennen stieg Jonathan Rea im ersten Superbike-Lauf in Most endlich wieder auf das oberste Podest. Wie der Kawasaki-Star seinen ersten Saisonsieg einfahren konnte.

Nach der Superpole, die kurz vor dem Start des ersten Superbike-Laufs korrigiert wurde, muss Jonathan Rea klar gewesen sein, dass in Most sein erster Sieg in diesem Jahr möglich ist. Denn Álvaro Bautista (Ducati) stand lediglich auf Startplatz 14 und die nasse Piste sollte ihm besser liegen als Pole-Setter Toprak Razgatlioglu (Yamaha).

Es dauerte aber vier Runden, bis sich das Rennen zugunsten des Rekordweltmeisters entwickelte. Vorn war Ducati-Privatier Axel Bassani enteilt und vor Rea lagen weitere Piloten mit Regenreifen. Dann kam der Kawasaki-Star immer besser in Schwung, holte Position um Position auf und übernahm nach Runde 6 die Führung. Rea war zu Beginn der einzige Fahrer mit Intermediates-Reifen in der Spitzengruppe.



«So oft verwenden wir den Intermediate-Reifen nicht, deshalb musste ich zuerst etwas Vertrauen aufbauen. Mir war klar, dass ich zu Beginn pushen muss, damit der Reifen auf Temperatur kommt. Lässt man es zu langsam angehen, klappt das nicht», erklärte Rea im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich war dann überrascht, als ich zu Beginn mit Álvaro und den anderen mit Regenreifen mithalten konnte, nur Bassani war auf und davon. Ich musste geduldig sein, weil mir klar war, dass ich die richtige Reifenwahl getroffen hatte. Als ich vorn war und mit über zehn Sekunden führte, wollte ich nur keinen Fehler machen.»

Auch Razgatlioglu hatte sich für Intermediates entschieden, aber der Yamaha-Pilot benötigte einige Runden mehr, um schnelle Runden fahren zu können.



«Als Toprak am Ende immer näher kam, versuchte ich ein wenig nachzulegen, aber mein Bike rutschte schon bedenklich. Ich gab so viel Gas wie möglich und zum Glück reichte das zum Sieg», sagte der 36-Jährige erleichtert. «Ich versuchte, bei der Reifenwahl das kleinste Risiko einzugehen. Letztlich weiß man nie, wie sich das Wetter entwickelt. Es hätte stärker regnen oder sehr schnell trocknen können.»

Rea fuhr in Most seinen ersten Sieg seit Phillip Island am 20. November 2022 ein, 23 Rennen ohne Sieg sind seine längste Durststrecke in der Superbike-WM.



«In den letzten Runden war ich extrem nervös», gab der nun 119-fache Sieger zu. «In Kurve 1 war jemand gestürzt und das Bike lag mitten auf der Strecke. Dann habe ich in der vorletzten Runde mein Pitboard verpasst und war mir nicht mehr sicher, ob ich noch fünf oder vier Sekunden vorn lag. Durch Überrundungen wurden es dann drei und wollte mein Motorrad nur noch ins Ziel bringen. Die letzte Runde war dann ein gutes Gefühl, weil mir klar war, dass ich es nach Hause fahren kann. Sicher ist man sich dann aber erst in der letzten Kurve und wenn man die karierte Flagge passiert, fällt die Last von den Schultern. Es tat gut, meine gesamte Crew mit einem Lachen im Gesicht zu sehen.»