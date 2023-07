Most, Lauf 1: Rea gewinnt dramatischen Reifenpoker

Jonathan Rea holte in Most seinen ersten Saisonsieg

Das erste Rennen der Superbike-WM 2023 in Most war an Dramatik und Spannung kaum zu überbieten. Seinen ersten Saisonsieg fuhr Kawasaki-Star Jonathan Rea ein. WM-Leader Álvaro Bautista (Ducati) musste Federn lassen.

Für den ersten Lauf der Superbike-WM 2023 in Most wurden die Karten neu gemischt. Zuvor im 300er-Rennen regnete es und die Strecke war bei Rennstart um 14 Uhr feucht bis nass. Dunkle Wolken hingen über der Rennstrecke, es könnte jederzeit einen weiteren Regenschauer geben. Gemäß Reglement konnten die Fahrer selbst entscheiden, ob und wann sie zum Reifenwechsel an die Box kommen. Ein Rennabbruch ist nicht mehr vorgesehen.

Von der Pole ging Toprak Razgatlioglu (Yamaha) in den ersten Lauf, neben dem Türken in Reihe 1 Danilo Petrucci (Ducati) und Remy Gardner (Yamaha). Jonathan Rea (Kawasaki) erreichte Startplatz 5, WM-Leader Álvaro Bautista (Ducati) nur die 14. Position. Dominique Aegerter (Yamaha) war Zehnter der Startaufstellung, Philipp Öttl (Ducati) Letzter.

Die meisten Motorräder standen auf Intermediates oder Regenreifen in der Startaufstellung. In der Anfangsphase stürmte Axel Bassani (Ducati) mit Regenreifen an die Spitze und führte nach zwei Runden bereits um sechs Sekunden, nach drei von 22 Runden sogar um über 8 sec.

Aber die Piste wurde mit jeder Runde trockener und die Piloten mit Intermediates übernahmen das Kommando. Ab der sechsten Runde führte Rea das Rennen an, zeitweise mit 13 sec Vorsprung.

Weil sich aber die Bedingungen ständig änderten, änderten sich auch die Kräfteverhältnisse teils dramatisch. In der zweiten Rennhälfte holte Razgatlioglu auf Rea auf, stand aber selbst unter Druck von Danilo Petrucci (Ducati). Bautista wiederum fuhr außerhalb der Top-10 mit Slicks die schnellsten Rundenzeiten.

Am Ende rettete der Rekordweltmeister mit all seiner Routine vier Sekunden Vorsprung auf Razgatlioglu ins Ziel und holte nicht nur seinen ersten Sieg in Most, sondern seinen ersten Sieg seit Lauf 1 auf Phillip Island am 20. November 2022. Als Dritter holte Petrucci ein weiteres Podium.

Im spannenden Kampf um Platz 4 setzte sich BMW-Pilot Scott Redding gegen Iker Lecuona (5./Honda) und Andrea Locatelli (6./Yamaha) ins Ziel. Die Top-6 setzten auf Intermediates und legten keinen Boxenstopp ein.

Bassani, der das Rennen zu Beginn dominierte, überholte noch in der letzten Runde Dominique Aegerter (8.) und wurde Siebter. Bautista kreuzte als Zwölfter die Ziellinie. Philipp Öttl gab das Rennen außerhalb der Punkteränge liegend in der Box auf.

So lief das Rennen

Start: Bassani vor Gardner und Razgatlioglu in die Schikane. Rea, Vierge, Bautista und Rinaldi verdrängen Razgatlioglu nach zwei Kurven auf Platz 7. Aegerter und Öttl auf 17 und 18.



Runde 1: Bassani stürmt auf Regenreifen um 2,3 sec davon. Dann Gardner, Bautista, Vierge und Rea.



Runde 2: Von den Top-5 hat nur Rea Intermediate-Reifen, Bassani, Gardner, Bautista und Vierge sind auf Regenreifen unterwegs. Razgatlioglu 20 sec zurück auf Platz 12.



Runde 3: Bassani führt mit der schnellsten Runde in 1:46,508 min um 8,1 sec vor Gardner und Bautista. Rea jetzt Vierter. Van der Mark mit der besten BMW auf Platz 6.



Runde 4: Rea in 1:44,198 min schnellster Mann auf der Strecke. Einige Piloten kommen zum Reifenwechsel an die Box.



Runde 5: Rea überholt Bautista und Gardner in einer Runde und ist Zweiter – der Kawasaki-Pilot hat offenbar die bessere Reifenwahl getroffen!



Runde 6: Rea fährt 5 sec schneller als Bassani, der an die Box kommt, und führt das Rennen an. Lowes gestürzt. Razgatlioglu spülte es kurz auf Platz 3 nach vorn, verliert nach einem Rutscher aber drei Positionen. Aegerter (10.) in 1:37,885 min der schnellste Mann. Öttl auf Platz 11.



Runde 7: Rea führt um 13 sec vor Redding, Petrucci, Locatelli und Razgatlioglu. Lecuona und Baz kämpfen um Platz 6.



Runde 8: Bautista (14.) fährt eine 1:34,925 min – 2 sec schneller als der Rest!



Runde 9: Rea weiter um 13 sec vorn, aber hinter ihm werden identische Zeiten gefahren.



Runde 10: Petrucci, Razgatlioglu und Redding kämpfen um Platz 2. Bassani (11.) fährt eine 1:33,442 – 3 sec schneller als Rea an der Spitze.



Runde 11: Rea (1.) fährt eine hohe 1:35 min, Razgatlioglu (2.) eine Sekunde schneller! Aegerter auf Platz 8, Öttl Elfter.



Runde 12: Rea 10,5 sec vor Razgatlioglu und Petrucci. Redding Vierter. Bassani fährt die schnellste Runde in 1:32,664 min.



Runde 13: Rea 9,7 sec vor Razgatlioglu.



Runde 14: Die Rundenzeiten der Top-6 nähern sich an – es könnte sich für Rea ausgehen.



Runde 15: Locatelli und Redding kämpfen um Platz 4. Öttl hinter Gardner und Bautista auf Platz 13 zurückgefallen.



Runde 16: Rea 8 sec vor Razgatlioglu. Aegerter und Baz kämpfen um Platz 7. Öttl fällt hinter van der Mark und Rinaldi auf 15 zurück.



Runde 17: Petrucci (3.) verliert den Anschluss an Razgatlioglu.



Runde 18: Redding jetzt Vierter. Sturz Soomer.



Runde 19: Rea trägt sein Motorrad um die Strecke und führt um 6 sec.



Runde 20: Bautista (12.) fährt eine 1:32,400 sec, liegt aber sechs Sekunden hinter Gardner (11.). Öttl gibt das Rennen in der Box auf.



Runde 21: Rea geht mit 5 sec Vorsprung auf Razgatlioglu in die letzte Runde. Lecuona schnappt sich Platz 5 von Locatelli. Sturz Baldassarri,



Letzte Runde: Rea gewinnt vor Razgatlioglu und Petrucci. Redding Vierter, Lecuona Fünfter. Aegerter auf Platz 8.