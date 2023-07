Scott Redding (BMW): Aus der Boxengasse auf Platz 4

Als BMW-Werksfahrer Scott Redding im ersten Lauf der Superbike-WM in Most in die Aufwärmrunde ging, wurde ihm klar, dass er sich für die falschen Reifen entschieden hatte. Also setzte er alles auf eine Karte.

Der Erfolg im ersten Superbike-Lauf im Autodrom Most hing am Samstagnachmittag maßgeblich von der richtigen Reifenwahl ab. Als das Rennen begann, war die Strecke nass. Doch der Regen war bereits weitergezogen, Sonne und Wind sorgten dafür, dass der Asphalt schnell trocknete.

Rückblickend waren Intermediate-Reifen vorne und hinten die richtige Wahl, die Top-6 im Ziel hatten sich für diese Kombination entschieden und konnten die 22 Runden ohne Boxenstopp durchfahren. Alle, die mit Regenreifen starteten, fassten im Verlauf des Rennens Slicks auf, verloren dadurch aber mindestens die in Most für einen Boxenstopp vorgeschriebenen 73 Sekunden. Als Bester von ihnen kam Axel Bassani 23 sec hinter der Spitze als Siebter ins Ziel.

BMW-Werksfahrer Scott Redding traf seine Entscheidung sehr spontan. «In der Startaufstellung hat es immer noch geregnet, also dachte ich, dass wir Regenreifen brauchen», erklärte der Engländer. «Doch in der Aufwärmrunde habe ich gesehen, dass die Fahrer mit Intermediates nicht viel langsamer waren als ich. Da ich sowieso von Platz 15 gestartet wäre, bin ich in die Boxengasse gefahren.»

Redding ließ an der BMW-Box Intermediates auf seine M1000RR montieren und sparte sich dadurch den späteren Reifenwechsel. Allerdings hatte er aus der Boxengasse kommend das gesamte Feld vor sich.

Der riskante Plan ging auf und Scott kam als Vierter ins Ziel. Einige Runden fuhr er sogar hinter dem späteren Sieger Jonathan Rea (Kawasaki) auf Platz 2, musste sich dann aber Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Danilo Petrucci (Ducati) beugen. Der 30-Jährige egalisierte damit sein bestes Saisonresultat von Donington Park und war wieder einmal bester BMW-Pilot.

«Es wäre vielleicht auch möglich gewesen, auf Slicks zu setzen, aber zu dem Zeitpunkt, als ich mich entschied in die Boxengasse zu fahren und Reifen zu wechseln, startete das Rennen gerade erst», überlegte Redding. «Also entschied ich mich für Intermediates. Ich habe es geschafft, mich gut durchs Feld zu arbeiten. Es ist ein langer Weg, von hinten an vielen Fahrern vorbeizukommen. Und mit den vielen feuchten Stellen auf der Strecke war die Linie nicht so breit, also war es ziemlich schwierig. Aber ich habe meinen Weg gefunden. Ich war dann Zweiter, hatte Petrucci und Toprak überholt und fühlte mich wohl. Aber als sie dann wieder an mir vorbei sind, hatte ich das Gefühl, dass ich bis in die spätere Phase des Rennens nichts mehr im Köcher habe. Es ging darum, den Reifen ein bisschen besser zu verstehen, und ich habe etwas mit dem Mapping gespielt. Vielleicht haben die anderen das Setting ein bisschen geändert, als sie mit Intermediates gestartet sind. Vielleicht hatten sie von Anfang an einen besseren Plan. Aber wir haben aus einer kniffligen Situation das Beste gemacht.»