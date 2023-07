Most, Lauf 2: Bautista siegt nach Razgatlioglu-Sturz

Das zweite Rennen der Superbike-WM 2023 in Most gewann Álvaro Bautista nach einem epischen Duell mit Toprak Razgatlioglu. Danilo Petrucci (Ducati) und Jonathan Rea (Kawasaki) auf dem Podium.

Nach einem Regenschauer am Vormittag und im zweiten Rennen der Supersport-WM entwickelte sich das Wetter in Most wieder zu einem angenehmen Wolken-Sonne-Mix. Bei Rennstart um 14 Uhr zeigte das Thermometer 26 Grad, die Piste komplett trocken.

Durch das Superpole-Race hatte sich die Startaufstellung auf den vorderen Positionen verändert. In der ersten Reihe standen Toprak Razgatlioglu (Yamaha), Jonathan Rea (Kawasaki) und Álvaro Bautista (Ducati) ins Rennen. In Reihe 2 lauerten Axel Bassani (Ducati), Michael Rinaldi (Ducati) und Remy Gardner (Yamaha). Garrett Gerloff mit der besten BMW folgte auf Startplatz 9, Dominique Aegerter ging von Platz 12 in den zweiten Lauf. Philipp Öttl (Ducati) blieb Letzter.

Nach dem Start entwickelte sich ein episches und Duell zwischen Bautista und Razgatlioglu nach dem immer selben Schema. Mehrere Runden fuhren die beiden praktisch zeitgleich über die Linie, in die Schikane war aber immer der Spätbremser aus der Türkei vorn. Gerade als man glaubte, Bautista würde sich mit Platz 2 begnügen, stürzte Razgatlioglu und der Spanier erbte kampflos den Sieg.

Jonathan Rea konnte dem Duo an der Spitze zwar lange folgen, war aber nie in Schlagdistanz. Im letzten Renndrittel bekam der Kawasaki-Pilot Probleme mit nachlassenden Reifen und wurde in der letzten Runde noch von Danilo Petrucci (2./Ducati) auf Platz 3 verwiesen.

Ducati-Privatier Axel Bassani begeisterte erneut mit einer furiosen Fahrt, nachdem der 24-Jährige in der zweiten Runde nach einem Ritt durch den Kies auf Platz 12 zurückgefallen war, kämpfte er sich mit schnellen Rundenzeiten nach vorn und verdrängte in der letzten Runde noch seinen Intimfeind Michael Rinaldi vom vierten Platz.

Bester BMW-Pilot wurde Scott Redding auf Platz 8, nur 0,7 sec hinter der zweiten Werks-Yamaha von Andrea Locatelli. Die beste Honda brachte Xavi Vierge auf der neunten Position ins Ziel.

Dominique Aegerter (Yamaha) und Philipp Öttl (Ducati) fuhren ein unauffälliges Rennen auf den Plätzen 11 und 13.

So lief das Rennen:

Start: Bautista vor Bassani, Rea und Razgatlioglu in die erste Kurve. Gerloff stürzt.



Runde 1: Bautista 0,5 sec vor Bassani. Öttl auf 17.



Runde 2: Bassani verpasst die Schikane und reiht sich als Zwölfter wieder ein. Vorn Bautista vor Rea, Razgatlioglu und Rinaldi. Sturz Eric Granado.



Runde 3: Bautista vor Rea und Razgatlioglu. Baz mit der besten BMW auf Platz 9, dahinter Vierge als bester Honda-Pilot. Baldassarri gestürzt.



Runde 4: Bautista 0,8 sec vor Razgatlioglu. Lowes verpasst die Schikane und verliert acht Positionen. Öttl auf 16.



Runde 5: Razgatlioglu in 1:31,951 min mit der schnellsten Runde. Rinaldi (4.) und Gardner (5.) nur 1,4 sec zurück. Aegerter auf Platz 12, Öttl auf 15.



Runde 6: Razgatlioglu am Hinterrad von Bautista. Rea (3.) verliert 1,2 sec.



Runde 7: Petrucci überholt Locatelli und ist Sechster. Öttl in Schlagdistanz zu Lowes (14.).



Runde 8: Bautista und Razgatlioglu überholen sich mehrfach, am Ende bleibt der Türke vorn.



Runde 9: Rea hält seinen Rückstand bei einer Sekunde, Rinaldi (4.) kommt dem Kawasaki-Piloten nicht mehr näher. König gibt das Rennen auf.



Runde 10: Redding, Vierge, Lecuona, Aegerter, Lowes und Öttl kämpfen um Platz 10.



Runde 11: Bautista und Razgatlioglu fahren seit mehreren Runden zeitgleich über die Linie, in der ersten Kurve bremst der Yamaha-Pilot aber immer später. Redding vorbei an Baz auf Platz 9.



Runde 12: Rea (3.) weiterhin nur 1,1 sec zurück, vom Positionskampf der Top-2 kann er jedoch nicht profitieren. Rinaldi (4.) 2,8 sec zurück. Petrucci (6.) holt zu Gardner auf.



Runde 13: Öttl endlich vorbei an Lowes auf Platz 14.



Runde 14: Das Spiel zwischen Bautista und Razgatlioglu auf der Geraden und der Schikane wiederholt sich Runde um Runde. Rea bekommt Probleme und liegt 1,8 sec zurück.



Runde 15: Bassani hat sich von Platz 12 auf 6 vorgearbeitet.



Runde 16: Razgatlioglu 0,6 sec vor Bautista und 2,9 sec vor Rea.



Runde 17: Razgatlioglu gestürzt! Bautista führt vor Rea und Rinaldi.



Runde 18: Rinaldi nur noch 0,9 sec hinter Rea – hinter Rinaldi lauert aber auch Petrucci.



Runde 19: Bassani (5.) schnellster Mann auf der Strecke und holt zu Rea, Rinaldi und Petrucci auf.



Runde 20: Bautista 4,4 sec vor Rea. Petrucci überrumpelt Rinaldi und ist Dritter. Redding (8.) am Hinterrad von Locatelli (7.).



Runde 21: Bassani schnupft seinen Intimfeind Rinaldi auf.



Letzte Runde: Bautista gewinnt, Petrucci sichert sich Platz 2 vor Rea. Redding (8.), Aegerter (11.), Öttl (13.).