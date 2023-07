Axel Bassani (Ducati) furios: Mit Boxenstopp Siebter

Im ersten Lauf der Superbike-WM 2023 in Most war Axel Bassani im Nassen und im Trockenen einer der schnellsten Piloten. Weil sein Ducati-Team aber die falschen Reifen hatte, wurde es nur Platz 7.

Als Beobachter rieb man sich verwundert die Augen, was für ein Feuerwerk schneller Runden Axel Bassani im ersten Superbike-WM in Most zündete. Auf nasser Piste stürmte der Italiener von Startplatz 4 mit Regenreifen in Führung und fuhr in Windeseile einen Vorsprung von über acht Sekunden auf den Zweiten heraus.

Als die Strecke immer trockener wurde, wechselte der Ducati-Privatier aus Slicks und reihte sich als 13. wieder ins Renngeschehen ein. Trotz einer furiosen Aufholjagd (in 1:32,619 min fuhr der 24-Jährige die zweitbeste Rundenzeit) war für Bassani aber nicht mehr als Platz 7 drin. Wie er aber noch in der letzten Runde Loris Baz (BMW), Alex Lowes (Kawasaki) und Dominique Aegerter (Yamaha) aufschnupfte, war zum Zungeschnalzen.

«In den ersten Runden habe ich versucht, möglichst viele schnelle Runden zu fahren, um einen Vorsprung für den Boxenstopp zu haben. Wenn aber der Zeitpunkt zum Reifenwechsel gekommen ist, ist das Rennen damit gelaufen. Danach habe ich wieder einige Positionen aufholen können und wurde Siebter – das ist okay», sagte Bassani eher bescheiden.

Aber warum wählte Bassani nicht wie die Top-6 vor ihm Intermediate-Reifen? «Wir hatten keine Intermediate-Reifen, weder im Grid noch in der Box», verriet der Motocorsa-Pilot in kleiner Journalistenrunde. «Wir hatten Regenreifen oder Slicks. Mit Slicks ins Rennen zu starten, wäre schwierig, aber möglich gewesen – der Asphalt trocknet extrem schnell. Das war eine Entscheidung des Teams, weil wir die Intermediates für gewöhnlich nicht nehmen. Die Situation war nicht leicht einzuschätzen. Es ist, wie es ist. Ich war auf nasser und auf trockener Piste konkurrenzfähig, das ist positiv.»