Most, Superpole-Race: Toprak schlägt Rea und Bautista

Das Superpole-Race der Superbike-WM in Most entschied Toprak Razgatlioglu (Yamaha) für sich. Als Dritter war aber Álvaro Bautista (Ducati) der Mann des Rennens – er machte elf Plätze gut!

Seit 2019 gibt es in der Superbike-WM das spannende Superpole-Race über nur 10 Runden. Der Name kommt daher, weil das Ergebnis in die Startaufstellung für den zweiten Superbike-Lauf einfließt. Die Top-9 erhalten bis zu 12 WM-Punkte und nehmen die ersten neun Startplätze ein, die weiteren Positionen entsprechend der Superpole vom Samstag.

Von der Pole ging Toprak Razgatlioglu (Yamaha) in das Sprintrennen, neben dem Türken in Reihe 1 Danilo Petrucci (Ducati) und Remy Gardner (Yamaha). Jonathan Rea (Kawasaki) erreichte Startplatz 5, WM-Leader Álvaro Bautista (Ducati) nur die 14. Position. Garrett Gerloff hielt als Sechster die BMW-Flagge hoch. Dominique Aegerter (Yamaha) war Zehnter der Startaufstellung, Philipp Öttl (Ducati) Letzter.

Am Morgen hatte es geregnet, im Warm-up auf nasser Strecke war Axel Bassani (Ducati) der Schnellste. Seitdem trocknete der Asphalt aber wieder nahezu vollständig ab. Die meisten Motorräder standen auf Slicks in der Startaufstellung.

Mit einem Blitzstart aus der zweiten Reihe stürmte Axel Bassani (Ducati) in Führung, nur Rea und Razgatlioglu konnten dem jungen Italiener folgen. Derweil war das Rennen für Philipp Öttl (Ducati) mit einem Sturz in der ersten Runde bereits gelaufen – mit zwei Runden Rückstand hetzte der Deutsche dem Feld hinterher.

Für drei Runden behauptete sich Bassani an der Spitze, dann musste er Rea und Razgatlioglu ziehen lassen. Während sich der Yamaha-Pilot im Finish gegen den Nordiren durchsetzte, holte Álvaro Bautista mit jeder Runde zu Bassani auf und schnappte dem Ducati-Privatier in der letzten Runde den dritten Platz vor der Nase weg.

Die übrigen Plätze in den Top-9 sicherten sich Michael Rinaldi (Ducati), Remy Gardner (Yamaha), Alex Lowes (Kawasaki), Danilo Petrucci (Ducati) und Garrett Gerloff (BMW).

Mit Stürzen fielen Xavi Vierge (Honda), Andrea Locatelli (Yamaha) und Lorenzo Baldassarri (Yamaha) aus.

So lief das Rennen

Start: Bassani vor Rinaldi und Razgatlioglu in die erste Kurve. Baldassarri, Öttl und Locatelli gestürzt. Ein paar Kurven später stürzt auch Vierge.



Runde 1: Bassani 0,7 sec vor Rea, Razgatlioglu, Rinaldi und Bautista. Aegerter auf Platz 8, Gerloff Neunter.



Runde 2: Rea in 1:31,404 min um 0,3 sec schneller als Bassani. Nur die Top-3 innerhalb einer Sekunde. Zu Rinaldi (4.) eine Lücke von 2,4 sec.



Runde 3: Bassani unter Druck von Rea und Razgatlioglu, der in 1:31,254 min die schnellste Runde fährt. Bautista verbessert sich vorbei an Rinaldi auf Platz 4.



Runde 4: Razgatlioglu bremst Rea aus und ist Zweiter. Noch in derselben Kurve übernimmt der Türke von Bassani die Führung.



Runde 5: Rea in der Schikane vorbei an Bassani auf Platz 2. Bautista 2,5 sec einsam auf Platz 4.



Runde 6: Razgatlioglu und Rea setzen sich von Bassani ab. Aegerter verliert Platz 9 an Petrucci.



Runde 7: Bautista (4.) zwei Sekunden hinter der Spitze. Aegerter (11.) verliert weitere Positionen an Gerloff und Lecuona.



Runde 8: Razgatlioglu und Rea 1 sec vor Bassani. Bautista holt zu Platz 3 auf.



Runde 9: Razgatlioglu und Rea fahren um den Sieg, Bassani und Bautista um Platz 3. Aegerter unter Druck von Baz und Redding.



Letzte Runde: Razgatlioglu gewinnt vor Rea, Bautista Dritter. Dann Bassani, Rinaldi und Gardner. Gerloff Neunter, Aegerter auf Platz 11.